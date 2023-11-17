الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة

العالم فى اسبوع
العالم في أسبوع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.اضافة اعلان

أولاً - محليًا

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة
رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن الذي يُلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه بغزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين
أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضوابط العمل لمنسوبي المؤسسات والهيئات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي، وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.

بشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد
كشف بنك التنمية الاجتماعية عن ضوابط واشتراطات صرف الحوافز لعملاء العمل الحر، المُخصص لدعم ممارسي نشاط العمل الحر لتحفيزهم على الاستمرارية في الأنشطة والأعمال الحُرّة.

"موديز": 4.6 % ارتفاع لنمو اقتصاد المملكة في 2024
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.

شاهد.. فيديو لأول قطار هيدروجيني بالمملكة
نشرت فضائية "الإخبارية"، مشاهد هي الأولى من نوعها من داخل قمرة قيادة القطار الهيدروجيني اثناء التجارب التشغيلية بالمملكة.

"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية.
 تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح للمستثمر الأجنبي بعمل منافذ بيع موسمية، وفق ما كشفت في سياق مشروع طرحته عبر منصة "استطلاع".

ثانيًا - محليًا

قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة
اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

مجلس الأمن يخرج عن صمته ويوافق على هدنة إنسانية في غزة
خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة، اليوم الخميس، واعتمد مشروع قرار يدعو إلى "هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة".

البرلمان الدنماركي يتحرك لحظر إحراق القرآن الكريم
يناقش البرلمان الدنماركي الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق القرآن الكريم، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول عربية وإسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ منه في هذه الدولة الاسكندينافية.

زرعها مرتزقة فاغنر.. عشرات الألغام تهدد دولة عربية
تسببت الألغام في مقتل وجرح المئات ومن بينهم مدنيين خلال السنوات الأخيرة في ليبيا.

بعد تجميد الأصول الروسية.. موسكو تتوعد دولة أوروبية برد عنيف
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستتخذ خطوات انتقامية إذا أقدمت السلطات التشيكية على تجميد ممتلكات الدولة الروسية في أراضيها.

لسبب صادم.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان من منصبها.

اقرأ أيضا

جزيرة المرجان
12:35 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

هدوء واسترخاء وسط مناظر خلاّبة.. نزهتك اليوم في جزيرة المرجان بالدمام

أمطار
1:43 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق

WhatsApp Image 2023-11-15 at 5.47.13 PM
7:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

جامعة الملك عبدالله في المقدمة .. تعرف على ترتيبات جامعات المملكة وفق ترتيب التايمز

تعليق الدراسة
8:10 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في عدد من المدارس والجامعات

اقرأ أيضا

عاجل.. يبدأ الأحد القادم.. تفصيلات "التعاملات المدنية" وعقود العمل والإيجارات

إنذار أحمر وتحذير من "الأرصاد" والدفاع المدني على 7 مناطق لـ 9 مساءً

إنذار الأحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

الأهداف والمميزات.."الشؤون البلدية" تطلق مشروع "بهجة" بمناطق المملكة

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العالم فى اسبوع 9:35 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن والمحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

ولي العهد 9:51 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

خبراء يكشفون عن فوائد قرار الاعتماد على التاريخ الميلادي في التعاملات

العالم في أسبوع - صغيرة 5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

اقرأ أيضا

اختبارات الفصل الدراسي الأول
7:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. مع بدء اختبارات الفصل الأول.. متخصصون: هذه نصائح التركيز والتفوق

Urticaria_917631
11:50 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الأعراض والعلاج.. تحذيرات طبية من خطر الإصابة بـ "حساسية الجمبري"

العالم فى اسبوع
9:35 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن والمحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:11 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة

المواضفات السعودية
5:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. اللائحة الفنية للأجهزة المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار (تفاصيل)

مجلس الوزراء
4:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

الدعم السكني سكني
3:37 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر

الشيخ السديس
2:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا وثباتًا واستبشروا بنصر من الله قريب

الشيخ السديس
1:36 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: التوحيد والإخلاص في العمل من أعظم أسباب النصر (فيديو)