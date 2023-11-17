عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًاالمملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة
رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن الذي يُلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.
المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه بغزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.
مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين
أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضوابط العمل لمنسوبي المؤسسات والهيئات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي، وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.
بشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد
كشف بنك التنمية الاجتماعية عن ضوابط واشتراطات صرف الحوافز لعملاء العمل الحر، المُخصص لدعم ممارسي نشاط العمل الحر لتحفيزهم على الاستمرارية في الأنشطة والأعمال الحُرّة.
"موديز": 4.6 % ارتفاع لنمو اقتصاد المملكة في 2024
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.
شاهد.. فيديو لأول قطار هيدروجيني بالمملكة
نشرت فضائية "الإخبارية"، مشاهد هي الأولى من نوعها من داخل قمرة قيادة القطار الهيدروجيني اثناء التجارب التشغيلية بالمملكة.
"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية.
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح للمستثمر الأجنبي بعمل منافذ بيع موسمية، وفق ما كشفت في سياق مشروع طرحته عبر منصة "استطلاع".
ثانيًا - محليًاقوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة
اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
مجلس الأمن يخرج عن صمته ويوافق على هدنة إنسانية في غزة
خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة، اليوم الخميس، واعتمد مشروع قرار يدعو إلى "هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة".
البرلمان الدنماركي يتحرك لحظر إحراق القرآن الكريم
يناقش البرلمان الدنماركي الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق القرآن الكريم، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول عربية وإسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ منه في هذه الدولة الاسكندينافية.
زرعها مرتزقة فاغنر.. عشرات الألغام تهدد دولة عربية
تسببت الألغام في مقتل وجرح المئات ومن بينهم مدنيين خلال السنوات الأخيرة في ليبيا.
بعد تجميد الأصول الروسية.. موسكو تتوعد دولة أوروبية برد عنيف
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستتخذ خطوات انتقامية إذا أقدمت السلطات التشيكية على تجميد ممتلكات الدولة الروسية في أراضيها.
لسبب صادم.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان من منصبها.