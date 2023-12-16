عاجل.. العالم في أسبوع.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًاوزير الخارجية يدعو دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة
دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة.
بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)
كشف نائب وزير الحج والعمرة، د. عبد الفتاح مشاط، عن مفاجأة للحجاج في الموسم القادم.
إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضرائب..ولا استثناء لسنة الصنع
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه تم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المركبات من خارج المملكة.
اعتماد الدوام الرسمي في نظام "حضوري" لموظفي إدارات التعليم
أعلنت وزارة التعليم، أنها ستبدأ تنفيذ نظام حضوري لجميع موظفيها في إدارات التعليم بالمملكة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن
لا شيء يشغل بال الملايين من مستفيدي حساب المواطن الآن أكثر من معرفة مصير البرنامج بعد 6 سنوات من إطلاقه، بعد إيداع الدفعة 73 أمس الأول الأحد.
تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية
طرحت هيئة الحكومة الرقمية، مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه.
تفاصيل وضوابط إلغاء عقد الإيجار.. والآلية الجديدة لدفع الإيجارات
أكدت منصة إيجار اهمية موافقة جميع الأطراف في حالة الرغبة في إلغاء عقود الإيجارات.
منها البنك المركزي.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية
يُدرس حاليًا مشروع يقضي بتعديل 144 نصًا قانونيًا يطال 10 أنظمة ولوائح تنفيذية، وأن التعديلات تتضمن تحسينات في الصياغة وحذف مواد لعدم الحاجة في ضوء استقرار أحكام نظام المعاملات المدنية.
بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج
كشفت وزارة الصحة أن المدة المستغرقة لإصدار نتيجة فحص الزواج، حتى ظهور النتيجة تحتاج من أسبوع لأسبوعين على الأكثر، وذلك في المراكز الحكومية.
الجراد الصحراوي يجتاح محافظات مكة 40 يوما.. ووقاء يكشف طرق المقاومة
كافح فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة خلال 40 يوماً الماضية الجراد الصحراوي في مواقع متفرقة بمحافظات رابغ وخليص والليث بمساحات إجمالية بلغت 2036 هكتارا.
تصدر قريبًا.. أهم تعديلات "الزكاة" على لائحة التصرفات العقارية
تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية لتستحق الضريبة في تاريخ التصرف، على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار.
إلزام 8 مستثمرين بدفع 292 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال.
"النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية
أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنها قررت السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ثانيًا: دوليًا
استشهاد 14200 طفل وامرأة.. 8 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في غزة
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو ثمانية آلاف مفقود لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت للقصف المستمر على قطاع غزة، لليوم 68 على التوالي.
"التعاون الإسلامي" تدين المجزرة البشعة لقوات الاحتلال في "جنين"
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها.
"النواب الأمريكي" يوافق على فتح تحقيق رسمي لعزل "بايدن"وافق مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من بينها 5 دول خليجية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول عن مواطني 33 دولة
أعلن وزير الثقافة الإيراني عزت الله ضرغامي موافقة حكومة إيران على إلغاء تأشيرة الدخول من طرف واحد عن مواطني 33 دولة لدخول البلاد.
70 وفاة يوميا.. تكدس مدافن الموتى يتسبب في كارثة بدولة عربية
تسبب تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، في إثارة الجدل مجددا حول أزمة الطاقة الاستيعابية لمقابر دفن المسلمين في البلاد.
بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند يوم 11 ديسمبر 2023، القاضي بتأييد الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس 2019 والتي ألغت الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير.
أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تشمل أكثر من 20 شخصًا و200 شركة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، تشمل أكثر من 20 شخصا طبيعيا وما يزيد عن 200 شخصية معنوية (كيان قانوني).
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