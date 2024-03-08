عاجل.. العالم في أسبوع.. المقابل المالي للمرافقين والدوام الدراسي في رمضان ومنح لذوي الإعاقة

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.





أولاً - محليًا



المقابل المالي للمرافقين.. المملكة تدرس إلغاءه لهذا السبب

اعتبارًا من يوليو 2017م، بدأت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء باستحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، على أن يكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي تدريجيًا.قبل أيام من حلول شهر رمضان، تسارع الأسر إلى شراء احتياجاتها من السلع الغذائية من الأسواق والمتاجر المختلفة بالمملكة.عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

أقرت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، صرف دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا للشخص المستحق.



تعديلات نظام الدفاع المدني: 500 ألف ريال غرامة والسجن سنة للمخالفين



طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلاً لنظام الدفاع المدني، عبر منصة "استطلاع" بشأن تعديل المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي، وإضافة مواد أخرى..



"التعليم" تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ



أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.



منصة إحسان: أكثر من 5 مليارات ريال تبرعات خلال 3 سنوات



أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن وصول حجم التبرعات التي تلقتها منذ إطلاقها في مارس 2021م حتى اليوم إلى أكثر من 5 مليارات ريال.



هيئة شؤون الحرمين: تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.



بشرى من وزير الاتصالات.. 52 ألف وظيفة جديدة (فيديو)



كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، عن إجمالي إسهامات قطاع الاتصالات في الناتج القومي بالمملكة.



إمهال سكان 56 حيًّا بالرياض والدمام والمدينة لتسجيل عقاراتهم قبل هذا التاريخ



دعتْ الهيئةُ العامة للعقار ملاَّكَ العقارات في 56 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء والتي تنتهي يوم الخميس 18 رمضان 1445هــ، الموافق 28 مارس للعام الحالي 2024م.



متى يرجع شهر رمضان في الشتاء؟.. متحدث المركز الوطني للأرصاد يجيب



رفض المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، الجزم بعودة قريبة لشهر رمضان خلال الشتاء، على ضوء ما يتردد بهذا الصدد.



بالتفاصيل.. مواعيد الدوام الدراسي بمدارس المملكة في شهر رمضان

أعلنت العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.



مجانًا لهؤلاء.. إطلاق خدمة "تراخيص مواقف السيارات المدفوعة"

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، التي تهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما ينعكس إيجابًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن المملكة، والحد من التأثير السلبي على حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.



موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.. 4 معايير للأفضلية

تواصل وزارة التعليم، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.





ثانيًا - عالميًا



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الخميس إلى 30800 شهيد، والجرحى إلى نحو 72298 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.انطلقت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي.توفي رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، والذي ينسب إليه الفضل في كونه أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب في التاريخ.

أصدرت محكمة في لندن، الخميس، قرارا يلزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني كتكاليف قانونية لصالح شركة يملكها جاسوس بريطاني سابق، وفقا لـ"روسيا اليوم".



بينهم 4 من مواطني الخليج.. الكويت تسحب جنسيتها من 11 شخصًا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، قرارًا بسحب الجنسية من 11 شخصًا بينهم امرأتان سعوديتان.



رئيسة مولدوفا تتهم روسيا بمحاولة تنفيذ انقلاب في بلادها



اتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو في بيان لها، الخميس، عقب لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بمحاولة تنفيذ عملية انقلاب في الجمهورية.



كان بينهم وبين الموت 150 مترًا.. نجاة رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء اليونان من صاروخ روسي

نجا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء، من ضربة صاروخية روسية كانت تستهدف موكبهما في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.



الأكبر في تاريخ البلاد.. هروب جماعي لآلاف السجناء في هذه الدولة

أعلنت حكومة هاييتي الأحد، فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليليا، وذلك بعد هروب جماعي لآلاف السجناء في عملية تعد الأكبر والأوسع في تاريخ البلاد.



