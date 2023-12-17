عاجل.. "الحصيني" يحذر من كتلة قطبية باردة على أجواء المملكة بهذا التوقيت

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حذر
خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من كتلة قطبية باردة متوقعة على معظم مناطق
المملكة.
كتلة
قطبية باردة على أجواء المملكةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة
الباردة التي أصلها قطبي.
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واضاف أن حالة السماء اليوم صافية وخالية من السحب عدا أقصى الاطراف الشمالية من المملكة.
أجواء
باردة على معظم مناطق المملكةوأشار
إلى أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر
الاحمر فأجواء معتدلة
منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع كما توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل
العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى
منتصف هذا الأسبوع.
طقس
مستقر وسماء صحووفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس مستقر
وسماء صحو على معظم مناطق المملكة.
سحب
منخفضة وبرد جنوب المملكةوأضاف
المركز أن هذه الحالة تشمل ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة
الشرقية وجنوب غرب المملكة.
رياح
متربة على مكة والمدينةفي
حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة
المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل
وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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