عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

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أعلنت
المملكة، عن 5 منتجات للإقامة المميزة، من ضمنها إقامة "مستثمر أعمال" لمستثمري
الأعمال الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
الإقامة
المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعوديةوأوضح مركز الإقامة المميزة، أنه من بين الفئات المؤهلة للحصول على إقامة مميزة في السعودية فئة "مستثمر
أعمال"، عبر تملك مشروع حاصل على استثمارات بقيمة 400.000 ريال أو أعلى.
وأكد أن سريان القرار بدأ اعتبارًا من أمس الأربعاء، على أن يتم منح الإقامة المميزة لمستحقيها بمقابل مادي 4 آلاف ريال سيتم دفعها لمرة واحدة.
رابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية
وبين
أنه إذا كان المستثمر لديه عدة استثمارات داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن 7
ملايين ريال سعودي، فإنه سيكون مؤهلاً للحصول عليها، على أن يقدم مستندات تثبت
استثماراته، من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
رسوم الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية
وأضاف
أن هذا المنتج يعمل على دعم استقرار المستثمرين وتمكين أعمالهم من أجل تحقيق نتائج
إيجابية طموحة، من خلال هذه المزايا:
المزايا
العامة
1 -
الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل
أعمارهم عن 25 عامًا.
2 - الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.
3 - الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.
4 - خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
5 - إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.
6 - استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.
7 - العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.
8 - مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.
9 - تملُّك العقارات والانتفاع بها.
المزايا
الخاصة:
1 -
الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.
معايير
الأهلية:
1 -
الحصول على رخصة استثمار.
2 - تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل.
3 - الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار، شريطة إثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين.
مدة
الإقامة:
قامة
دائمة بشكل مباشر مشروطة بالآتي:
1 - ضخ 7 ملايين ريـال خلال العامين الأولَين.
2 - استحداث عدد 10 وظائف خلال العامين الأولَين.
المقابل
المادي:
4.000
آلاف ريـال سعودي.
السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"وحسب مركز الإقامة المميزة في السعودية، فقد تم إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي:
1 - إقامة الموهبة.
2 - إقامة مالك عقار.
3 - إقامة رائد أعمال.
4 - إقامة مستثمر أعمال.
5 - إقامة كفاءة استثنائية.