الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

1111111111111111111111
الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت المملكة، عن 5 منتجات للإقامة المميزة، من ضمنها إقامة "مستثمر أعمال" لمستثمري الأعمال الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.اضافة اعلان


الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

وأوضح مركز الإقامة المميزة، أنه من بين الفئات المؤهلة للحصول على إقامة مميزة في السعودية فئة "مستثمر أعمال"، عبر تملك مشروع حاصل على استثمارات بقيمة 400.000 ريال أو أعلى.
وأكد أن سريان القرار بدأ اعتبارًا من أمس الأربعاء، على أن يتم منح الإقامة المميزة لمستحقيها بمقابل مادي 4 آلاف ريال سيتم دفعها لمرة واحدة.


رابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

وبين أنه إذا كان المستثمر لديه عدة استثمارات داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي، فإنه سيكون مؤهلاً للحصول عليها، على أن يقدم مستندات تثبت استثماراته، من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

رسوم الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

وأضاف أن هذا المنتج يعمل على دعم استقرار المستثمرين وتمكين أعمالهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية طموحة، من خلال هذه المزايا:

المزايا العامة

1 - الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
2 - الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.
3 - الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.
4 - خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
5 - إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.
6 - استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.
7 - العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.
8 - مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.
9 - تملُّك العقارات والانتفاع بها.


المزايا الخاصة:

1 - الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.

معايير الأهلية:

1 - الحصول على رخصة استثمار.
2 - تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل.
3 - الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار، شريطة إثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين.


مدة الإقامة:

قامة دائمة بشكل مباشر مشروطة بالآتي:
1 - ضخ 7 ملايين ريـال خلال العامين الأولَين.
2 - استحداث عدد 10 وظائف خلال العامين الأولَين.

المقابل المادي:

4.000 آلاف ريـال سعودي.

السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"

وحسب مركز الإقامة المميزة في السعودية، فقد تم إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي:
1 - إقامة الموهبة.
2 - إقامة مالك عقار.
3 - إقامة رائد أعمال.
4 - إقامة مستثمر أعمال.
5 - إقامة كفاءة استثنائية.


اقرأ أيضا

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

تنفيذ أجنحة فندقية بـ2.5 مليار ريال تعزز كفاءة الحج والعمرة

10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 11:58 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

علم السعودية 11:41 م الأربعاء، 10 يناير 2024

الإقامة المميزة.. ماذا يستفيد الحاصل على إقامة رائد أعمال في المملكة؟

نظام الإقامة المميزة - السعودية - رسمي 8:47 م الأربعاء، 10 يناير 2024

الإقامة المميزة ..رابط وشروط الإقامات الجديدة في المملكة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-06 at 12.26.56 PM
2:06 م السبت، 06 يناير 2024

استمتع بإجازتك .. متنزهات "نفود الثويرات" بالزلفي تنسيك عناء المذاكرة

العالم فى اسبوع
5:58 م الجمعة، 05 يناير 2024

العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

وادي نيمار
12:01 م الجمعة، 05 يناير 2024

لقضاء يوم إجازة مختلف.. أفضل 8 أنشطة في وادي نمار بالرياض (صور)

منصة جدارات
12:01 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاستعلام عن نقاط المفاضلة في منصة جدارات 1445

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

1111111111111111111111
4:17 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

الإقامة المميزة4
3:42 م الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. الشروط والرسوم 2024

الجوازات
3:09 م الخميس، 11 يناير 2024

تنبيه عاجل من الجوازات حول تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1:01 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

66379333-c3ec-4879-b1b1-149e7a042727
12:58 م الخميس، 11 يناير 2024

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون