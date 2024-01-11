عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

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أعلنت المملكة، عن 5 منتجات للإقامة المميزة، من ضمنها إقامة "مستثمر أعمال" لمستثمري الأعمال الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة. اضافة اعلان







الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية



رابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية



رسوم الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية



المزايا العامة



المزايا الخاصة:



معايير الأهلية:



مدة الإقامة:



المقابل المادي:



السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"

