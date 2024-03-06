عاجل.. استقبل شهر رمضان بلا منغصات.. خطوات سريعة للتأكد من سلامة سيارتك قبل الصيام

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لم يبقَ إلا القليل على دخول شهر رمضان المبارك، والذي يستقبله المسلمون في العالم الإسلامي على شغف، لما فيه من نزول الرحمات والمغفرة وانتشار الألفة بين المسلمين عامة.

وسيشهد شهر رمضان هذا العام - بمشيئة الله- بداية فصل الربيع مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة نسبيا ما يشكل صعوبة على الصائمين لا سيما من يستيقظ في الصباح الباكر، حيث يجب أن يقضي يومه بلا منغصات خاصة فيما يتعلق بفحص سيارته والتي من أهمها سلامة التكييف.



فحص حالة التكييف في السيارة:



وبحسب ما ذكره موقع"الأهرام" ، فإن هناك عدة حيل للتأكد من سلامة تكييف السيارة قبل بدء شهر رمضان وارتفاع درجات حرارة الطقس، وهي كالتالي:1-التأكد من عدم وجود تسريبات بنظام التبريد، بالكشف عن الكميات الصغيرة من سائل التبريد، وعدم وجود رواسب زيتية حول الخراطيم.3- في حال كانت الرائحة المنبعثة من المكيف كريهة أو وجود انخفاض بضغط الهواء، يعني ذلك وجود أزمة بفلتر الهواء وحاجته للتصليح.2- فحص كبروسور المكيف للتأكد من عمله يعمل بطريقة صحيحة.3- إذا صدرت منه ضوضاء أو حركة غير معتادة، فهذا يعني وجود مشكلة في الضاغط ومن ثم يحتاج للتصليح أو التغيير.4- يجب ملاحظة درجة حارة الهواء الصادر من التكييف، إذا ما كان باردا أو ساخنا، لسرعة ضبطه.5- فحص فيزات مكيف الهواء، للتأكد من عملها في حال توقفه عن العمل.6- التأكد من منافذ مكيف الهواء، من خلال التحقق من أن الهواء الصادر من المنافذ مطابق لما اخترته.