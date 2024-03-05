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عاجل.. استعد من الآن.. نصائح ذهبية لزيادة معدل حرق الدهون وإنقاص الوزن في رمضان

انقاص الوزن
أرشيفية
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يعد شهر رمضان فرصة كبيرة من أجل إنقاص الوزن وحرق المزيد من الدهون للتمتع بصحة جيدة، من خلال نمط الطعام والتحكم في الكميات التي نتناولها.
وبجانب الامتناع عن تناول كمية كبيرة من السكريات والدهون والمقليات والمخللات، فإن هناك بعض النصائح الذهبية التي تزيد معدلات الحرق في شهر رمضان.اضافة اعلان

4 نصائح لزيادة حرق الدهون في رمضان
تقسيم الوجبات

يؤدي تقسيم الوجبات إلى تشغيل الجهاز الهضمي وعمله بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية جيدًا، وكلما زادت الوجبات الصغيرة التي نتناولها خلال اليوم، زاد حرق السعرات الحرارية.
وعلى العكس، فإن تناول وجبتين كبريتين الحجم يؤدي إلى حرق عدد أقل من السعرات الحرارية.

شرب المياه بكثرة

شرب ما يقرب من 8 أكواب من الماء أو ما يعادل 2 لتر في اليوم قد يساعد على حرق حوالي 100 سعر حراري إضافي يوميًا.
يساعد شرب الكثير من الماء أيضًا على حماية صحة الكلى والكبد وتنظيم الأمعاء، فضلاً عن التخلص من الشعور بالخلط بين العطش والجوع.

المشي والحركة

المشي كل يوم يعتبر أهم نصيحة لأي شخص يرغب في حرق المزيد من السعرات الحرارية.
أما بالنسبة للمدة المطلوبة، فيفضل أن تكون على حسب قدرة كل شخص بحيث لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم الواحد.

تنظيم النوم

يحتاج الجسم إلى النوم 8 ساعات متواصلة خلال فترة الليل، وهذا يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم ورفع معدلات حرق الدهون.

6 نصائح لإنقاص الوزن:

1- الحرص على خلو جميع المشروبات التي يتم تناولها كالعصائر وغيرها من السكر.

2- عدم الإفراط في تناول المشروبات والعصائر على مدار ساعات الإفطار، بسبب احتوائها على كم كبير من السعرات الحرارية.

3- شرب كميات كافية من المياه، بحيث لا تقل عن ثمانية أكواب يوميًا، لتعويض حاجة الجسم منها، مع مراعاة عدم تناول كميات كبيرة منها عند الإفطار أوقبل أذان الفجر، لأن الجسم سيتخلص منها لعدم حاجته إليها بذلك القدر.

4- إدراج أطباق السلطات الصحية في وجبة الإفطار والسحور، بسبب احتوائها على عدد كبير من الخضروات التي تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية وفيتامينات، إضافة إلى احتوائها على الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، وبالتالي عدم الرغبة في تناول كميات كبيرة كمن الطعام.

5- تناول المشروبات العشبية مثل اليانسون والزجنبيل وغيرها، لأنها تعمل على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام.

6- الابتعاد عن الإفراط في تناول الأطعمة النشوية مثل المكرونة والمعجنات والمقليات والحلويات.

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