الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار متوسطة على الليث والقنفذة حتى هذه الساعة

أمطار مكة 2
أمطار وسيول على محافظتي الليث والقنفذة
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من أمطار متوسطة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة.

أمطار وسيول وبرداضافة اعلان

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن رياحًا شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، ارتفاع الأمواج، صواعق رعدية.
وبين المركز أن هذه الحالة تكون على محافظتي الليث والقنفذة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وتبدأ حالة الأمطار والسيول من الساعة 3 صباح الأربعاء، وتنتهي الساعة 12 ظهرًا.

أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

أمطار رعدية بدءًا من اليوم

يأتي ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل.
ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق جازان وعسير والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

رياح مثيرة للأتربة

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح وحريملاء والدرعية وضرما ومنطقة تبوك.

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