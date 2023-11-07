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عاجل.. إنذار أحمر من "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الالدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسلسل ووادي الدواسر والحريق".
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيتها القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة ،والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية. 

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