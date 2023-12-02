السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

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عاجل.. أسعار تذاكر قطار الحرمين لجميع المحطات (اقتصادي- رجال أعمال) وطريقة الحجز أون لاين

قطار خادم الحرمين
قطار الحرمين
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يعد قطار الحرمين محل اهتمام وبحث العديد من المواطنين والمقيمين وحتى الوافدين إلى المملكة، لذلك نقدم لكم خدمة عرض أسعار تذاكر القطار الاقتصادية ورجال الأعمال.

معلومات عن قطار الحرمين السريع 2023


قبل الحديث عن أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1445 سنتعرف على بعض المعلومات عن القطار والمحطات التي يصل لها، القطار السريع الذي تصل سرعته إلى 300 كم في الساعة.

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تم إطلاقه عام 2018  ليقوم برحلات بين المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث يعمل القطار بالكهرباء، ويتميز بالسرعة الفائقة، وأيضًا الراحة والأمان، كما يحتوى قطار الحرمين على 417 مقعد مقسمة على فئات رجال الأعمال والاقتصاد، وينقل القطار الركاب إلى 5 محطات وهي كالتالي:

محطة قطار المدينة المنورة.
محطة مكة المكرمة.
محطة قطار جدة.
محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للسكة الحديد.
محطة قطار الحرمين من مطار الملك عبد العزيز الدولي.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1445 – 2023

يمتلك قطار الحرمين الشريفين أهمية كبيرة في المملكة، حيثُ يعد مشروع قطار الحرمين هو الأضخم في منظومة النقل العام، ويستقل مركبات القطار عدد كبير من الأشخاص يوميًا الذين يرغبون في معرفة أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1445ه، وهو ما سنوضحه لكم في النقاط التالية:

سعر تذاكر قطار الحرمين السريع الدرجة الاقتصادية 2023



سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى المدينة المنورة هو 150 ريال.
سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى جدة هو 40 ريال.
سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى مدينة الملك عبد الله هو 85 ريال.
سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى مطار الملك عبد العزيز هو 60 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى مكة المكرمة هو 150ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى جدة هو 125 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى مدينة الملك عبد الله هو 100 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى مطار الملك عبد العزيز هو 120 ريال.
سعر تذكرة خط قطار الحرمين من جدة حتى المدينة المنورة هو 125 ريال.
سعر تذكرة قطار الحرمين الشريفين من جدة حتى مكة المكرمة هو 40 ريال.
سعر تذكرة قطار الحرمين من جدة حتى مدينة الملك عبد الله هو 50 ريال.
سعر التذكرة من جدة حتى مطار الملك عبد العزيز هو 20 ريال.

أما أسعار تذاكر قطار الحرمين للاطفال فيتم خصم بنسبة 49% من قيمة التذكرة.

أسعار حجز تذاكر قطار الحرمين السريع درجة رجال الأعمال

سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى المدينة المنورة هو 250 ريال.
سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى جدة هو 50 ريال.
سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى مدينة الملك عبد الله هو 110 ريال.
سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى مطار الملك عبد العزيز هو 75 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى مكة المكرمة هو 250 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى جدة هو 210 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى مدينة الملك عبد الله هو 150 ريال.
سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى مطار الملك عبد العزيز هو 200 ريال.
سعر تذكرة خط قطار الحرمين الشريفين من جدة حتى المدينة المنورة هو 210 ريال.
سعر التذكرة من جدة حتى مكة المكرمة هو 100 ريال.
سعر التذكرة من جدة حتى مدينة الملك عبد الله هو 65 ريال.
سعر التذكرة من جدة حتى مطار الملك عبد العزيز هو 25 ريال.

الحجز أون لاين


كما يمكنك حجز مقعدك في قطار الحرمين الشريفين أون لاين عن طريق الموقع الرسمي للقطار، من خلال الضغط هنا

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