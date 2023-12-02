عاجل.. أسعار تذاكر قطار الحرمين لجميع المحطات (اقتصادي- رجال أعمال) وطريقة الحجز أون لاين

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يعد قطار الحرمين محل اهتمام وبحث العديد من المواطنين والمقيمين وحتى الوافدين إلى المملكة، لذلك نقدم لكم خدمة عرض أسعار تذاكر القطار الاقتصادية ورجال الأعمال.





معلومات عن قطار الحرمين السريع 2023

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قبل الحديث عن أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1445 سنتعرف على بعض المعلومات عن القطار والمحطات التي يصل لها، القطار السريع الذي تصل سرعته إلى 300 كم في الساعة.



تم إطلاقه عام 2018 ليقوم برحلات بين المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث يعمل القطار بالكهرباء، ويتميز بالسرعة الفائقة، وأيضًا الراحة والأمان، كما يحتوى قطار الحرمين على 417 مقعد مقسمة على فئات رجال الأعمال والاقتصاد، وينقل القطار الركاب إلى 5 محطات وهي كالتالي:



محطة قطار المدينة المنورة.

محطة مكة المكرمة.

محطة قطار جدة.

محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للسكة الحديد.

محطة قطار الحرمين من مطار الملك عبد العزيز الدولي.



أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1445 – 2023



يمتلك قطار الحرمين الشريفين أهمية كبيرة في المملكة، حيثُ يعد مشروع قطار الحرمين هو الأضخم في منظومة النقل العام، ويستقل مركبات القطار عدد كبير من الأشخاص يوميًا الذين يرغبون في معرفة أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1445ه، وهو ما سنوضحه لكم في النقاط التالية:





سعر تذاكر قطار الحرمين السريع الدرجة الاقتصادية 2023

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