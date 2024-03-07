عاجل.. أسعار بيع التمور والمكسرات بالمملكة قبل شهر رمضان

أ أ

تشهد الأسواق والمحال التجارية بمناطق ومحافظات المملكة في هذه الأيام، إقبالاً متزايدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويتزايد الطلب خصوصًا على شراء التمور والمكسرات التي تعتبر من لوازم كثير من البيوت خلال الشهر الفضيل.





أنواع التمور



أسعار التمور



أسعار المكسرات



ويشتهر التمر بقيمته الغذائية المرتفعة، والإفطار عليه في شهر رمضان يعد من السنة، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ إفطاره بحبات التمر، واللبن، ثم يذهب لأداء صلاة المغرب.يقول عليه الصلاة والسلام:"إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على تمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور".وتتنوع أصناف التمور في المملكة، ومن أبرزها، البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف، وغيرها من الأصناف.وفيما يلي قائمة بأسعار بيع التمور بالمملكة:عجوة المدينةتتراوح الاسعار من 50 إلى 70 ريالاً للكيلو الواحد.تمر الصقعىيتراوح السعر من 50 إلى 60 ريالاً للكيلو الواحد.التمر المجدوليترواح السعر ما بين 70 إلى 80 ريالاً للكيلو الواحد.خلاص الذهبييتراوح من 18 إلى 20 ريالاً للكيلو الواحد.السكرييصل إلى نحو 20 ريالاً للكيلو الواحد.الخلاص من النوع الملكييباع بنحو 135 ريالاً للكيلو الواحد.كما يتزايد الإقبال على شراء المكسرات بمختلف أنواعها، والتي تعرف بقيمتها الغذائية العالية، وهي غنية بالدهون غير المشبعة والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى، وتحتوي على البروتين النباتي عالي الجودة، والألياف، والمعادن، والتوكوفيرول، والفيتوستيرول، والمركبات الفينولية.وتشمل المكسرات (اللوز والجوز والكاجو والفستق والبندق وجوز البقان والمكاديميا والصنوبر والجوز البرازيلي والكستناء)وتتفاوت أسعار المكسرات من متجر لآخر.فستق كبير محمص سادةيباع بسعر 20 ريالاًفستق صغير محمص سادةيباع بسعر 15 ريالاًلوز محمص سادةيباع بسعر 11.25 ريالاًفستق مطحونيباع بسعر 40 ريالاًلوز شرائحيباع مقابل 19 ريالاًلوز مملحيباع مقابل 11.50 ريالاًجوز البيكان بالقشريباع مقابل 15 ريالاًعين الجمل بالقشريباع بسعر 7 ريالاتكاجو كبير محمص سادةيباع بسعر 18 ريالاًكاجو صغير محمص سادةيباع بسعر 13.75 ريالاًكاجو سوبر جامبو (محمّص)يباع بسعر 27 ريالاًزبيب - أسود يمنييباع بسعر 8.74 ريالاً