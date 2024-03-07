عاجل.. أسعار بيع التمور والمكسرات بالمملكة قبل شهر رمضان

أ أ
تشهد الأسواق والمحال التجارية بمناطق ومحافظات المملكة في هذه الأيام، إقبالاً متزايدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ويتزايد الطلب خصوصًا على شراء التمور والمكسرات التي تعتبر من لوازم كثير من البيوت خلال الشهر الفضيل.
أنواع التمورويشتهر التمر بقيمته الغذائية المرتفعة، والإفطار عليه في شهر رمضان يعد من السنة، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ إفطاره بحبات التمر، واللبن، ثم يذهب لأداء صلاة المغرب.
يقول عليه الصلاة والسلام:"إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على تمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور".
وتتنوع أصناف التمور في المملكة، ومن أبرزها، البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف، وغيرها من الأصناف.
أسعار التمور وفيما يلي قائمة بأسعار بيع التمور بالمملكة:
عجوة المدينة
تتراوح الاسعار من 50 إلى 70 ريالاً للكيلو الواحد.
تمر الصقعى
يتراوح السعر من 50 إلى 60 ريالاً للكيلو الواحد.
التمر المجدول
يترواح السعر ما بين 70 إلى 80 ريالاً للكيلو الواحد.
خلاص الذهبي
يتراوح من 18 إلى 20 ريالاً للكيلو الواحد.
السكري
يصل إلى نحو 20 ريالاً للكيلو الواحد.
الخلاص من النوع الملكي
يباع بنحو 135 ريالاً للكيلو الواحد.
أسعار المكسرات كما يتزايد الإقبال على شراء المكسرات بمختلف أنواعها، والتي تعرف بقيمتها الغذائية العالية، وهي غنية بالدهون غير المشبعة والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى، وتحتوي على البروتين النباتي عالي الجودة، والألياف، والمعادن، والتوكوفيرول، والفيتوستيرول، والمركبات الفينولية.
وتشمل المكسرات (اللوز والجوز والكاجو والفستق والبندق وجوز البقان والمكاديميا والصنوبر والجوز البرازيلي والكستناء)
وتتفاوت أسعار المكسرات من متجر لآخر.
فستق كبير محمص سادة
يباع بسعر 20 ريالاً
فستق صغير محمص سادة
يباع بسعر 15 ريالاً
لوز محمص سادة
يباع بسعر 11.25 ريالاً
فستق مطحون
يباع بسعر 40 ريالاً
لوز شرائح
يباع مقابل 19 ريالاً
لوز مملح
يباع مقابل 11.50 ريالاً
جوز البيكان بالقشر
يباع مقابل 15 ريالاً
عين الجمل بالقشر
يباع بسعر 7 ريالات
كاجو كبير محمص سادة
يباع بسعر 18 ريالاً
كاجو صغير محمص سادة
يباع بسعر 13.75 ريالاً
كاجو سوبر جامبو (محمّص)
يباع بسعر 27 ريالاً
زبيب - أسود يمني
يباع بسعر 8.74 ريالاً