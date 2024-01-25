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ظهور ثعابين الظل وسلوكيات غريبة للحيوانات خلال الكسوف الكلي للشمس

كسوف الشمس
كسوف الشمس الكلي
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تشهد الكرة الأرضية، اول كسوف كلى للشمس لهذا العام 2024 يوم الثامن أبريل المقبل. 
ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك، والولايات المتحدة، وكندا، بينما يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا، أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، القارة القطبية الشمالية.اضافة اعلان

مدة كسوف الشمس

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و10 دقائق تقريبًا، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7 في المئة من كامل قرص الشمس. يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 28 ثانية.
وبينما يركز معظم الناس انتباههم على الشمس والقمر، فإن البيئة المحيطة بالناس ستتغير في ذروة الكسوف الكلي للشمس.
ويمكن ملاحظة اختلافات طفيفة في المناطق التي تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس فقط، لكن ستكون هناك تغييرات أكثر أهمية على طول المسار الضيق من المكسيك إلى كندا حيث يمكن رؤية كسوف الشمس الكلي، بحسب وكالة "يو بي آي".

رؤية كوكبي الزهرة والمشتري

وبينما يتسبب القمر في تحول النهار إلى ليل، سيكشف الظلام عن النجوم في السماء، بالإضافة إلى عدد قليل من الكواكب.
ويتيح الكسوف، رؤية كوكبي الزهرة والمشتري، اللذين سيكونان في منطقة مماثلة من السماء مثل الشمس في الثامن من أبريل.
وإحدى الظواهر النادرة التي يجب البحث عنها أثناء الكسوف الكلي للشمس هي نطاقات الظل.
ووفقًا لوكالة "ناسا"، فإن "نطاقات الظل عبارة عن خطوط رفيعة ومموجة من الضوء والظلام المتناوبين والتي يمكن رؤيتها تتحرك وتموج بالتوازي على الأسطح ذات الألوان العادية مباشرة قبل وبعد الكسوف الكلي للشمس".
ويطلق بعض الناس أيضًا على هذه اسم ثعابين الظل، نظرًا لأن حركتها المتموجة يمكن أن تبدو وكأنها ثعابين تنزلق على الأرض.
وإذا حدثت الظاهرة، فلن تتم رؤيتها إلا في اللحظة التي تسبق الكسوف الكلي وبعده مباشرة.
ويصعب التقاط نطاقات الظل بالكاميرا، لذا يجب على الأشخاص الذين يأملون في رؤيتها أن يضعوا لوحة ملصقات بيضاء، أو ملاءة سرير على الأرض في موقع العرض الخاص بهم. 
وقد تظهر حتى على الأراضي المغطاة بالثلوج إذا حدث طقس شتوي على طول جزء من مسار الكسوف الكلي في الأيام التي تسبق الكسوف.

انخفاض درجة الحرارة

ولن يؤدي الكسوف إلى تغير في البيئة فحسب، بل سيبدو مختلفًا أيضًا.
وأوضحت "ناسا": "عندما يتلاشى ضوء الشمس عند الشفق، نلاحظ دائمًا كيف تبدأ الأمور في البرودة. وينطبق الشيء نفسه على التعتيم المؤقت أثناء كسوف الشمس الكلي".
واعتمادًا على عوامل مثل الوقت من العام والغطاء السحابي وطول الكسوف الكُلي، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الهواء بأكثر من -6.67 درجة مئوية. وخلال كسوف الشمس في عام 1834، ورد أن درجة حرارة الهواء في جيتيسبيرغ، بنسلفانيا، انخفضت بمقدار-2.22 درجة مئوية.
ولا يتوقع علماء الفلك أن تنخفض درجة الحرارة كثيرًا في أبريل مقارنة بكسوف 2017، الذي حدث في الصيف، لكن قد يظل الناس يشعرون بانخفاض درجة الحرارة أثناء المحاذاة السماوية وبعدها مباشرة.

سلوكيات الحيوانات الغريبة

ويمكن خلال كسوف أبريل، رؤية سلوكيات الحيوانات الغريبة.
وفي دراسة أجريت بعد الكسوف الأمريكي الكبير عام 2017، وجد الباحثون في جامعة كورنيل وجامعة أكسفورد أن "الطيور أصبحت مشوشة" في اللحظات التي سبقت الكسوف الكلي بسبب التغير في ضوء الشمس.
وقد يعتقد الدجاج أن الكسوف هو بداية الليل المفاجئة فيبحث عن مكان للمبيت فيه، يليه طلوع الفجر، مما قد يدفعه للبحث عن الطعام، كما تأكل معظم الدجاج في الصباح.
وستبدأ الصراصير أيضًا في النقيق مع ارتفاع الكسوف. إلا أن هذه الظاهرة قد لا تكون واضحة هذا العام حيث أنه يحدث في فصل الربيع مقارنة بالكسوف الأمريكي الكبير الذي حدث في فصل الصيف.

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