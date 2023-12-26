طريقة ورابط تعديل البيانات الشخصية لدى شركة الكهرباء

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كشفت شركة الكهرباء، أنه يمكن دفع الفاتورة أو الاستعلام عنها من خلال الحساب المسجل على المنصة الإلكترونية للشركة.







خطوات تحديث البيانات الشخصية بشركة الكهرباء



خطوات الاستعلام على فاتورة الكهرباء



متى يتم قطع الكهرباء عن مستفيد الخدمة؟



خدمة عملاء شركة الكهرباء



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