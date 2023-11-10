الجمعة، 26 ربيع الثاني 1445 ، 10 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طبيعة خلابة وشلالات رائعة.. نزهتك اليوم في منتزه سيسد الوطني بالطائف(صور)

منتزه سيسد الوطني
منتزه سيسد الوطني
أ أ

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة، حتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.اضافة اعلان

منتزه سيسد الوطني بالطائف



نلقي الضوء هذا الأسبوع على منتزه سيسد الوطني شمال شرق مدينة الطائف والذي يعتبر من أهم المناطق السياحية في الملمكة المميزة بطبيعتها الجميلة.
يبرز المنتزه كمحمية طبيعية محاطة بالجبال التي تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة ، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية.
يتميز متنزه سيسد الوطني بإلتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد ، إلى جانب وادي العرج المعروف. وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري سيسد الشهير الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.
وقد أعيد ترميم المنطقة بما تتضمنه من آثارٍ خلال عام 1998م ، ثم افتتح للبدء في استقبال زواره في عام 1999م

مميزات منتزه سيسد



يفضل الكثير من العائلات زيارته وقضاء يومًا ممتعًا ومشوقًا به؛ وذلك لكثرة الأنشطة الترفيهية المتواجدة به، ومن ثَم الطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء الشاسعة التي يضمها.
ويتميز المنتزه الوطني بمدينة الطائف بطبيعته الجميلة، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء وينابيع المياه الطبيعية.


كما أنه مجهز بالعديد من الخدمات التي يحتاجها الزوار، مثل دورات المياه والمساجد والمطاعم، وغيرهم من المرافق التي تم تجهيز المتنزه بها.
مواعيد العمل
أما عن مواعيد زيارة المنتزه، فإنها تبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، والدخول مجاني لجميع الزوار.



أفضل الأنشطة في منتزه سيسد الوطني في الطائف


تتنوع الأنشطة الترفيهية الموجودة في حديقة الطائف الوطنية، حيث يستطيع الزوار، عمل التالي:

1- الاستمتاع بالمظاهر الطبيعية الجميلة، خاصةً مع وجود الكثير من المقاعد والاستراحات المنتشرة في جميع أنحاء المتنزه.


2 التنزه والتجوال، حيث يُمكنكم عمل جولة من التنزه بسياراتكم في وسط تلك الطبيعة الخلابة، أو حتى ترك السيارة وأخذ جولة استكشافية للمكان سيراً على الأقدام، فبالطبع هي فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور التذكارية على جانبي الوادي.


3- مشاهد الشلالات، فأثناء زيارتكم للمنتزه ستجدون أجمل الشلالات التي تنحدر منها مياه الأمطار مكونة الجداول المائية والأودية والعيون، هنا أيضاً يُمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية الأخرى.

4- اللعب في حدائق وملاهي الأطفال الموجودة في الحديقة، حيث ستجدون أثناء زيارتكم للمنتزه أجمل الشلالات التي تنحدر منها مياه الأمطار مكونة الجداول المائية والأودية والعيون، وهنا أيضاً يُمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية الأخرى.

5- اللعب في ملاعب كرة القدم وكرة السلة الموجودة هناك، وكذلك ممارسة رياضة المشي أو الركض في المسارات المخصصة لذلك داخل الحديقة.
6- تناول الطعام وسط الجو الجميل والطبيعة الخلابة، في جو يساعد على الاسترخاء.


7- زيارة سد سيسد التاريخي، الذي تم إنشاءه في القرن السابع الميلادي، حيث يقع سد سيسد بالقرب من منتزه سيسد بالطائف فيُمكنكم التوجه إلى هناك لمشاهدة أحد الأماكن الأثرية الإسلامية، حيث أن هذا السد هو “سد معاوية” الذي بناه معاوية أبي سُفيان في القرن السابع ميلادياً، ومازال موجود إلى وقتنا هذا على شكله لم يتغير؛ وإنما يتم ترميمه من آنٍ لآخر.
8- جلسات الحديث، حيث يمكن للرجال الاستمتاع بجلسات السمر والحديث أثناء الجلوس على مطل السد عند زيارته، حيث يُمكن الجلوس لمشاهدة مياه الخزان من أعلى برفقة الأهل والأصحاب.

مرافق منتزه سيسد

يضم المنتزه كافة المرافق الضرورية من دورات مياه للرجال وأخرى للنساء، إلى جانب مسجد، وحتى أن المكان يضم بعض أماكن الشواء.
أين يقع منتزه سيسد الوطني
يقع المنتزه في شمال شرق الطائف التي تتبع منطقة مكة المكرمة، ولتسهيل الوصول للمنتزه يُمكنكم الدخول على خرائط جوجل من هنا.


فنادق قريبة من منتزه سيسد
شاليهات وعد الطائف

يقع بشارع الرميدة بالقرب من منتزه سيسد أي على بُعد 4.4 كم تقريباً، وهو أحد أماكن الإقامة القائمة على الخدمة الذاتية، لذا؛ فكافة الشاليهات تضم كافة المرافق اللازمة؛ من غُرف للمعيشة ومطبخ وحمام خاص، وشاشة مسطحة، كما يُمكن للنزلاء الاستفادة من المسابح الداخلية فبه مسبحان، كما أن الشاليهات تقع بالقرب من منتزه الردف.



شاليهات سكاي لاند

شاليهات فخمة تقع على بُعد 3.9 كم عن منتزه سيسد، وبه ملعب للأطفال، ومسبح داخلي، ومواقف للسيارات، كما يتكون الشاليه الواحد من غرفتين نوم، وأخرى للمعيشة، ومطبخ متكامل، وحمامين، وتراس يطل على المسبح. 

اقرأ أيضا

images
1:14 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

أمطار ورياح.. خبراء يحذرون من تقلبات جوية بالمملكة حتى الأسبوع القادم

أمطار غزيرة على عسير
1:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر وتحذير من الأرصاد والدفاع المدني على 5 مناطق لـ 9 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
2:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

مايكروسوفت اوفيس
1:53 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

وداعا لبرامج الأوفيس.. هذه أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة

اقرأ أيضا

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويحذرون من تجمع المياه بهذه الأماكن

عاجل.. إنذار أحمر من "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

عاجل.. "البيئة": 200 ألف ريال عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة

وجه فرنسا القبيح.. قرارات عنصرية ومقيتة ضد المسلمين في وقت قياسي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

منتزه 10:32 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

نزهة عائلية رائعة.. أفضل الأنشطة في حديقة محمد بن القاسم بالرياض

أمطار المملكة 2 3:36 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

منها الرياض.. "الأرصاد" يُطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار المملكة 2 12:20 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على الرياض و10 مناطق

أمطار غزيرة 1:04 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

“الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق لـ9مساءً

اقرأ أيضا

الرياض
3:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الأهداف والمكتسبات.. إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
9:01 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. "يقظة رجال الأمن".. ضربات استباقية نوعية لتجار السموم في كافة مناطق المملكة

مساند
1:24 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"مساند": إيقاف مؤقت للتأمين على عقود العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سيول
11:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تصيب مئات الشاحنات والمركبات بالشلل في دولة خليجية (فيديو)

أهم 10
10:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تحذير الدفاع المدني وحساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء

برنامج ريف
9:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التسجيل في برنامج ريف حال وجود سجل تجاري؟

الخارجية اللبنانية
8:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق 37 سفارة وقنصلية بدولة عربية .. سبب صادم

حساب المواطن
7:02 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن لمن قدّم اعتراضا ويريد إلغاءه

حساب المواطن - التسجيل
6:13 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

حساب المواطن: رسالة "تحت الإجراء للصرف" تستوجب مراجعة البنك واتخاذ هذه الإجراءات