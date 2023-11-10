طبيعة خلابة وشلالات رائعة.. نزهتك اليوم في منتزه سيسد الوطني بالطائف(صور)

أ أ
تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة، حتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.
منتزه سيسد
الوطني بالطائف
نلقي الضوء هذا الأسبوع على منتزه سيسد الوطني شمال شرق مدينة الطائف والذي يعتبر من أهم المناطق السياحية في الملمكة المميزة بطبيعتها الجميلة.
يبرز المنتزه كمحمية طبيعية محاطة بالجبال التي تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة ، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية.
يتميز متنزه سيسد الوطني بإلتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد ، إلى جانب وادي العرج المعروف. وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري سيسد الشهير الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.
وقد أعيد ترميم المنطقة بما تتضمنه من آثارٍ خلال عام 1998م ، ثم افتتح للبدء في استقبال زواره في عام 1999م
مميزات منتزه
سيسد
يفضل الكثير من العائلات زيارته وقضاء يومًا ممتعًا ومشوقًا به؛ وذلك لكثرة الأنشطة الترفيهية المتواجدة به، ومن ثَم الطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء الشاسعة التي يضمها.
ويتميز المنتزه الوطني بمدينة الطائف بطبيعته الجميلة، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء وينابيع المياه الطبيعية.
كما أنه مجهز بالعديد من الخدمات التي يحتاجها الزوار، مثل دورات المياه والمساجد والمطاعم، وغيرهم من المرافق التي تم تجهيز المتنزه بها.
مواعيد العمل
أما عن مواعيد زيارة المنتزه، فإنها تبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، والدخول مجاني لجميع الزوار.
أفضل الأنشطة في
منتزه سيسد الوطني في الطائف
تتنوع الأنشطة الترفيهية الموجودة في حديقة الطائف الوطنية، حيث يستطيع الزوار، عمل التالي:
1- الاستمتاع بالمظاهر الطبيعية الجميلة، خاصةً مع وجود الكثير من المقاعد والاستراحات المنتشرة في جميع أنحاء المتنزه.
2 التنزه والتجوال، حيث يُمكنكم عمل جولة من التنزه بسياراتكم في وسط تلك الطبيعة الخلابة، أو حتى ترك السيارة وأخذ جولة استكشافية للمكان سيراً على الأقدام، فبالطبع هي فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور التذكارية على جانبي الوادي.
3- مشاهد الشلالات، فأثناء زيارتكم للمنتزه ستجدون أجمل الشلالات التي تنحدر منها مياه الأمطار مكونة الجداول المائية والأودية والعيون، هنا أيضاً يُمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية الأخرى.
4- اللعب في حدائق وملاهي الأطفال الموجودة في الحديقة، حيث ستجدون أثناء زيارتكم للمنتزه أجمل الشلالات التي تنحدر منها مياه الأمطار مكونة الجداول المائية والأودية والعيون، وهنا أيضاً يُمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية الأخرى.
5- اللعب في ملاعب كرة القدم وكرة السلة الموجودة هناك، وكذلك ممارسة رياضة المشي أو الركض في المسارات المخصصة لذلك داخل الحديقة.
6- تناول الطعام وسط الجو الجميل والطبيعة الخلابة، في جو يساعد على الاسترخاء.
7- زيارة سد سيسد التاريخي، الذي تم إنشاءه في القرن السابع الميلادي، حيث يقع سد سيسد بالقرب من منتزه سيسد بالطائف فيُمكنكم التوجه إلى هناك لمشاهدة أحد الأماكن الأثرية الإسلامية، حيث أن هذا السد هو “سد معاوية” الذي بناه معاوية أبي سُفيان في القرن السابع ميلادياً، ومازال موجود إلى وقتنا هذا على شكله لم يتغير؛ وإنما يتم ترميمه من آنٍ لآخر.
8- جلسات الحديث، حيث يمكن للرجال الاستمتاع بجلسات السمر والحديث أثناء الجلوس على مطل السد عند زيارته، حيث يُمكن الجلوس لمشاهدة مياه الخزان من أعلى برفقة الأهل والأصحاب.
مرافق منتزه
سيسديضم المنتزه
كافة المرافق الضرورية من دورات مياه للرجال وأخرى للنساء، إلى جانب مسجد، وحتى أن
المكان يضم بعض أماكن الشواء.
أين يقع منتزه سيسد الوطني
يقع المنتزه في شمال شرق الطائف التي تتبع منطقة مكة المكرمة، ولتسهيل الوصول للمنتزه يُمكنكم الدخول على خرائط جوجل من هنا.