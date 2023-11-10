طبيعة خلابة وشلالات رائعة.. نزهتك اليوم في منتزه سيسد الوطني بالطائف(صور)

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تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة، حتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته. اضافة اعلان





منتزه سيسد الوطني بالطائف



مميزات منتزه سيسد



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