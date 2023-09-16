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ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن

مكافحة المخدرات
ضبط مواد مخدرة
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

منطقة الجوف


قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر بمحافظة طبرجل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

محافظة صبيا


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة صبيا في منطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حرس الحدود بجازان


أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (47) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة


وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص بالمدينة لترويجه مادة الامفيتامين


وفي منطقة المدينة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 200 كيلوجرام من القات


وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة


كما قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني  وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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