سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع برد ورياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق
مختلفة من المملكة، جرت السيول بقوة، وتدفقت كالأنهار وملأت الأودية والشعاب، مع
زخات البرد، وهبوب رياح سطحية نشطة.
تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطةوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف جرت السيول وتساقطت الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول التي تدفقت
بقوة مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار رعدية ورياح وزخات البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من
مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة
والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
📍سيول فرعة في تبالة— طقس (@tqqs) May 26, 2024
غرب #بيشة
الأحد ١٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
26 مايــو 2024م
متابعة | عبدالله الشمراني
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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
📍امطار كرا شرق #الباحة— طقس (@tqqs) May 25, 2024
السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
25 مايــو 2024م
متداول
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