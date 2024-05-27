سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع برد ورياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول بقوة، وتدفقت كالأنهار وملأت الأودية والشعاب، مع زخات البرد، وهبوب رياح سطحية نشطة.





تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة



أمطار رعدية ورياح وزخات البرد





غرب

الأحد ١٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

26 مايــو 2024م

متابعة | عبدالله الشمراني

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. pic.twitter.com/AqenHa1bVl 📍سيول فرعة في تبالةغرب #بيشة الأحد ١٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ26 مايــو 2024ممتابعة | عبدالله الشمراني May 26, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

25 مايــو 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/w5kxyJGEIP 📍امطار كرا شرق #الباحة السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ25 مايــو 2024ممتداول May 25, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وتساقطت الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول التي تدفقت بقوة مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.