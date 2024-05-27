الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع برد ورياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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سيول جارية
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول بقوة، وتدفقت كالأنهار وملأت الأودية والشعاب، مع زخات البرد، وهبوب رياح سطحية نشطة.اضافة اعلان

تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وتساقطت الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول التي تدفقت بقوة مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية ورياح وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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