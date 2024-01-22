سيناريو مرعب.. ماذا سيحدث للأرض إذا فقدت الأكسجين لمدة خمس ثوانٍ؟

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أثار مقطع فيديو، أصداء واسعة جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يطرح سيناريو افتراضيًا لما يمكن أن يحدث للأرض إذا فقدت كل الأكسجين الخاص بها لمدة خمس ثوان فقط. اضافة اعلان





اختفاء الأكسجين على الأرض



سقوط طائرات وتوقف السيارات عن العمل



انفجار طبلة الأذن البشرية



وفي حين أن معظم البشر يستطيعون حبس أنفاسهم لفترة طويلة، فإن اختفاء هذا العنصر الغازي الحيوي من شأنه أن يتسبب في حالة من الفوضى على الكوكب.ومن ذلك، اختفاء طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من أشعة الشمس الضارة، وحتى مع استمرار سطوع الشمس على كوكبنا، سيتحول العالم إلى ظلام دامس.وقال توماس موليجان، صانع المحتوى المهتم بالفضاء الخارجي على منصة "تيك توك": "في البداية، ربما لن يلاحظ جسمك ذلك، لكنك ستلاحظ ذلك، عندما تتحول السماء إلى اللون الأسود بالكامل، وذلك بسبب عدم وجود أكسجين في الغلاف الجوي لتشتيت أشعة الضوء من الشمس".وأوضح موليجان، أن "أي شكل من أشكال النقل الذي يعتمد على الاحتراق سيتوقف عن العمل فورًا، مما يتسبب في سقوط طائرات من السماء وتوقف ملايين السيارات عن العمل".والأمر الأكثر خطورة هو أنه "ستختفي طبقة الأوزون أيضًا مما يتسبب في بدء الجميع وكل شيء عملية الطهي"، وفق تعبيره.وفي ظل هذه الظروف، رجح موليجان أن يفقد سكان العالم بأكمله جزءًا من الحواس الخمس، موضحًا أن طبلة الأذن البشرية ستنفجر بسبب التغير في ضغط الهواء الجوي الناتج عن فراغ اختفاء الأكسجين.وربما تكون المفاجأة الأكبر في هذا السيناريو هي أن الكوكب بأكمله سيبدأ في الانكماش بسرعة، وينفجر على نفسه من القشرة إلى الأسفل، على الأقل وفقًا لموليجان.قال موليجان: "نظرًا لأن قشرة الأرض تتكون من 45 في المئة من الأكسجين، فإنها ستنهار تمامًا أيضًا. سيبدأ الجميع وكل شيء على الفور بالسقوط نحو المركز".