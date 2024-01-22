الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سيناريو مرعب.. ماذا سيحدث للأرض إذا فقدت الأكسجين لمدة خمس ثوانٍ؟

أشعة الشمس
الكوكب سيتحول إلى ظلام دامس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أثار مقطع فيديو، أصداء واسعة جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يطرح سيناريو افتراضيًا لما يمكن أن يحدث للأرض إذا فقدت كل الأكسجين الخاص بها لمدة خمس ثوان فقط.اضافة اعلان

اختفاء الأكسجين على الأرض

وفي حين أن معظم البشر يستطيعون حبس أنفاسهم لفترة طويلة، فإن اختفاء هذا العنصر الغازي الحيوي من شأنه أن يتسبب في حالة من الفوضى على الكوكب.
ومن ذلك، اختفاء طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من أشعة الشمس الضارة، وحتى مع استمرار سطوع الشمس على كوكبنا، سيتحول العالم إلى ظلام دامس. 
وقال توماس موليجان، صانع المحتوى المهتم بالفضاء الخارجي على منصة "تيك توك": "في البداية، ربما لن يلاحظ جسمك ذلك، لكنك ستلاحظ ذلك، عندما تتحول السماء إلى اللون الأسود بالكامل، وذلك بسبب عدم وجود أكسجين في الغلاف الجوي لتشتيت أشعة الضوء من الشمس". 

سقوط طائرات وتوقف السيارات عن العمل

وأوضح موليجان، أن "أي شكل من أشكال النقل الذي يعتمد على الاحتراق سيتوقف عن العمل فورًا، مما يتسبب في سقوط طائرات من السماء وتوقف ملايين السيارات عن العمل". 
والأمر الأكثر خطورة هو أنه "ستختفي طبقة الأوزون أيضًا مما يتسبب في بدء الجميع وكل شيء عملية الطهي"، وفق تعبيره.

انفجار طبلة الأذن البشرية

وفي ظل هذه الظروف، رجح موليجان أن يفقد سكان العالم بأكمله جزءًا من الحواس الخمس، موضحًا أن طبلة الأذن البشرية ستنفجر بسبب التغير في ضغط الهواء الجوي الناتج عن فراغ اختفاء الأكسجين. 
وربما تكون المفاجأة الأكبر في هذا السيناريو هي أن الكوكب بأكمله سيبدأ في الانكماش بسرعة، وينفجر على نفسه من القشرة إلى الأسفل، على الأقل وفقًا لموليجان. 
قال موليجان: "نظرًا لأن قشرة الأرض تتكون من 45 في المئة من الأكسجين، فإنها ستنهار تمامًا أيضًا. سيبدأ الجميع وكل شيء على الفور بالسقوط نحو المركز". 

اقرأ أيضا

كيف تطور من نفسك شخصيًا ومهنيًا في 9 خطوات؟

شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية 1445

عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

لماذا تتباين درجة الحرارة بين الجنوب والوسط والشمال في المملكة؟

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اكتئاب الشتاء
8:56 ص الأحد، 14 يناير 2024

5 نصائح مهمة تساعدك على تحمل المسؤولية... وتحذيرات من عواقب التهرب منها

وزارة التعليم
8:07 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. 5 إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي مع العودة للدراسة.. ماذا عن دور أولياء الأمور؟

العالم فى اسبوع
7:10 م الجمعة، 12 يناير 2024

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
1:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
3:14 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

طيران ناس3
2:02 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس

تنزيل
1:03 م الإثنين، 22 يناير 2024

تحذير عاجل من الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على الرياض وهذه المناطق لـ 7 مساءً

967
1:01 م الإثنين، 22 يناير 2024

بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة للخريجين بمختلف المجالات

أهم 10
12:39 م الإثنين، 22 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وعقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية