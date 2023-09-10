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سبقها الطيور والأغنام.. قطة توقعت زلزال المغرب (تفاصيل مثيرة)

زلزال المغرب 10
زلزال المغرب
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من خلال عدة وقائع تم تداولها قبيل وقوع زلزال تركيا والمغرب، تبين أن الحيوانات أسرعا توقعا ورصدا لوقوع الزلازل.

قطة تتوقع زلزال المغرب:



وكانت فتاتان قد وثقتا في مقطع فيديو، صراخ قطة شعرت بالزلزال المدمر قبل ثواني معدودة من حدوثه في المغرب.

وأظهر الفيديو الفتاتين أثناء تناولهن الطعام بأحد الأماكن، ثم بدأت القطة في الصراخ فجأة، ما أثار الذعر.

وقامت الفتاتين من مكانهما بعدما شعرتا بهزة شديدة، وبدأتا في الصراخ، حيث قالت إحداهن وهي تبكي بصوت عالي: "اهربي، سلمى هنموت هون".


دوران الأغنام والطيور:



وقبل أيام أثار مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل مجددا، حيث أظهر دوران الأغنام والطيور معا في تناسق وتناغم كبيرين.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قطيعا من الأغنام يدور في شكل متناسق بطريقة منتظمة، يرافقه سرب من الطيور في السماء، والذي بادله الدوران أيضا في نفس التوقيت.

عملية دوران الأغنام والطيور حظيت في الشهور الماضية باهتمام كبير، لأنها سبقت زلزال تركيا المدمر، الذي خلف الآلاف من الضحايا والمنازل المدمرة.

دوران أغنام الأردن:


وفي ديسمبر الماضي وثق مقطع فيديو قطيعا من الأغنام يدور حول نفسه في محافظة الكرك بجنوب الأردن.

وردّت وزارة الزراعة حينئذ بإصدار بيان أوضحت فيه أن فريقا فنيا أجرى كشفا على الأغنام بعد تحديد الموقع، ولم يظهر وجود أي أمراض.

وفسّرت الوزارة هذا الحدث بأنه "سلوك أمومة" لأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة.

 في حين أفادت دائرة الإفتاء الأردنية بأنها "ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها"، قبل أن تستبعد ارتباط الظاهرة قطعيا بتلك العلامات.
كما تم إجراء جولة ميدانية مصوّرة في سهول محافظة إربد بشمال البلاد، واطّلع على واقع العديد من قطعان الأغنام فيها، واستمع لآراء رعاتها؛ باعتبارهم الأقرب والأعرف بها.

وتباينت آراء الرعاة في طريقة الوصف، ولكنها لم تختلف من حيث المبدأ، إذ رأى بعضهم أن ما حدث لأغنام الكرك دليل على إصابتها بالمرض، بينما قال آخرون إنه سلوك اعتيادي تقوم به في بعض الحالات التي تتعلّق بمرعاها.

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أغنام الصين:


كما وثقت كاميرات مراقبة ظاهرة أيضا في ديسمبر الماضي، ظاهرة غريبة لقطيع من الأغنام في منغوليا الداخلية شمالي الصين.

وبدأ القطيع حينها يسير بنمط دائري واستمر في الدوران بدون توقف لمدة 12 يوما، ما تسبب في إثارة الخوف ونشر الشائعات حول سبب ذلك السلوك.

ومن المعروف أن الأغنام تحاكي سلوكيات زملائها في القطيع، بسبب غريزتهم الاجتماعية، التي تخبرهم باتباع الحيوان أمامهم لصد الحيوانات المفترسة وحماية أعضاء المجموعة، لكن الغريب هو حركة أغنام القطيع المتزامة لمثل هذه الفترة الطويلة.

وفي السلوك العام للأغنام، فهي عادة ما تسير خلف كبش يقود القطيع، والذي يبدو ذا هيبة مع قرونه وصوفه الكثيف، وتُعلّق حول عنقه الأجراس الرنّانة، فإذا سار الكبش يسير القطيع وراءه معتقداً أنّه يسير خلف زعيمه.

دوران أسراب الطيور:


وفي فبراير الماضي وثق أيضا مقطع فيديو جديد، تجمعا غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان.

وأثارت الظاهرة حينها جدلا واسعا، خاصة أنها تزامنت مع ظواهر أخرى، مثل  دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر.

يذكر أن الطيور على تعتمد البصر أكثر من اعتمادها على حاسة السمع لمراقبة العالم من حولها.

 ولذا فإن حاسة السمع تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد البصر، لكن بعض الطيور يمكنها سماع أصوات يتراوح ترددها ما بين 1 و4 هيرتز.

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