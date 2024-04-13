سبب مخيف لإطفاء الأضواء أثناء إقلاع وهبوط الطائرات

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ربما لا يعرف كثير من ركاب الطائرة سر إقدام قائد الطائرة على خفض أضواء المقصورة أثناء الإقلاع والهبوط.

لكن السبب يتعلق بالسلامة، وهو مساعدة ركاب الطائرة على الرؤية في حالة الطوارئ.

وقالت المضيفة السابقة بشركة طيران يونايتد إيرلاينز، سو فوجويل، لموقع "ترافيل آند ليجر": "إن الأضواء في المقصورة تكون خافتة عند الغسق وعندما يحل الظلام، حتى تتمكن من ضبط نظرك من أجل إخلاء الطائرة بسهولة أكبر أثناء الرحلات الليلية".

وفقًا لموقع "سيمبل فلاينج"، تستغرق العين البشرية حوالي 10 إلى 30 دقيقة للتأقلم تمامًا مع الظلام.

وأوضحت فوجويل، أن خفض الأضواء يمنح الركاب وأفراد الطاقم مزيدًا من الوقت للتكيف مع الظلام، مما يسهل عليهم فعليًا "رؤية أضواء الأرضية التي تؤدي إلى المخارج" في حالة الإخلاء.

وعلى نفس المنوال، يقوم المضيفون بتشغيل الأضواء عندما يكون الجو ساطعًا في الخارج حتى لا يصاب الركاب بالعمى عند النزول من الطائرة.

ويمكن أن تكون هذه التدابير التي تبدو تافهة حاسمة أثناء حالات الطوارئ عندما يحتاج أفراد الطاقم إلى أن يكونوا قادرين على إخلاء الرحلة خلال 90 ثانية أو أقل.





رفع غطاء النافذة أثناء الإقلاع والهبوط



ضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي



وهذه المخاوف المتعلقة بالسلامة هي أيضًا السبب وراء مطالبة العديد من شركات الطيران برفع غطاء النافذة أثناء الإقلاع والهبوط أيضًا.وقال الطيار باتريك سميث من موقع "أسك بايلوت"، إن "رفع غطاء النافذة أثناء الإقلاع والهبوط يجعل من السهل على المضيفات تقييم أي مخاطر خارجية، مثل الحرائق أو الحطام، التي قد تتداخل مع عملية الإخلاء في حالات الطوارئ".إلى جانب المساعدة في تسهيل تقييم السلامة، يساعد فتح غطاء النوافذ أيضًا الركاب في عملية التوجيه أثناء الاصطدام المفاجئ، وفقًا للطيار.ويتعلق السبب الرئيس في فتح غطاء نوافذ الطائرة بضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي، حيث يوفر ذلك للمسافرين القدرة على التأقلم مع الضوء، كما يضمن الرؤية الجيدة في حال وقوع حالة طوارئ.ويملك طاقم الطائرة 90 ثانية فقط لإخلائها في حالة الطوارئ، لذا يُطلب من الركاب فتح غطاء النوافذ، كي يتمكن الطاقم من رؤية الوضع خارج الطائرة لتحديد خطة الإخلاء المناسبة واختيار الأبواب المناسبة لإجلاء الركاب.ويعد هذًا أمرًا بالغ الأهمية أثناء "الإقلاع والاقتراب والهبوط" حيث أنه من المرجح أن تقع الحوادث، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "إيرباص"، لأن هذه "مراحل طيران معقدة للغاية"، تضع متطلبات كبيرة على أفراد الطاقم فيما يتعلق بـ "الملاحة، وتغييرات تكوين الطائرة، والظروف الجوية" وعوامل أخرى، وكلها تزيد من احتمالية وقوع كارثة، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" عن تقرير الشركة المصنعة للطائرات.