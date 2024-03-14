رمضان في نيوزيلندا.. مأساة غزة تثير أحزان المسلمين

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تشكل نسبة المسلمين في نيوزيلندا، 1 في المئة من عدد السكان، وأغلبهم من أهل السُّنة، إذ يبلغ عددهم زهاء 47 ألف شخص.





تاريخ المسلمين في نيوزيلندا



تجمعات المسلمين في نيوزيلندا



نشاط المسلمين في نيوزيلندا



مشكلات المسلمين بنيوزيلندا



استقبال شهر رمضان



الأوضاع المأساوية في غزة تخيم على مسلمي نيوزيلندا



وقدم المسلمون الأوائل إلى نيوزيلندا من دول جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا بداية القرن العشرين.وابتداءً من العام 1970، زاد عدد المسلمين في البلاد بعد الهجرات الوافدة الهنود من جزر فيجي المجاورة، التي تبعد 1000 كيلو متر تقريبًا، والذين كان لهم حضور بارز في مجال الدعوة لهذا الدين، وأسلم على يدهم عدد كبير من النيوزيلنديين ذوي الأصول الأوروبية.ثم تبع هذه الموجات موجات أخرى من بلدان المشرق العربي، بلاد الشام ومصر والعراق.وكذا دول المغرب العربي ويتبعهم مواطنون مسلمون من الصومال والسودان وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا.ويتجمع المسلمون في ثلاث مناطق، في منطقة أوكلاند وخاصة في مدينة أوكلاند، وفي جنوب الجزيرة الشمالية عدد لابأس به من مسلمي نيوزلاند، وفي جنوب شرقي الجزيرة الجنوبية في مدينة (كريست تشرش)، ومعظم المسلمين من الطبقات الكادحة والقليل منهم من الفنيين المدربين.وتضاعف تقريبًا عدد المسلمين في نيوزيلندا في 12 سنة فقط. فقد كان تعدادهم 23 ألفًا في العام 2001، ارتفعوا زاد بنسبة 50 بالمائة في عام 2006 ليصل عددهم إلى 47 ألفا في العام 2013.ويتوقع أن يحقق المسلمون معدل نمو سكاني يزيد على 7 في المائة خلال السنوات القادمة.ويوصف المسلمين في نيوزيلندا بأنهم من أكثر الأقليات نشاًطا، كما أنهم من أكثر المهاجرين اندماجًا في المجتمع وطلبًا للعمل.وتأسس أول مركز إسلامي في البلاد عام 1959. ويوجد عدد كبير من الجمعيات الإسلامية في البلاد خاصة في العاصمة أوكلاند ومدن أخرى كويلينجتون وبلمرستون وكرايستشرش.إذ يوجد مسجد ومركز إسلامي في مدينة أوكلاند، كما يضم قاعة للمناسبات الدينية الاجتماعية، وفي مدينة كرايستشرش.وتوجد جمعيات إسلامية في مدن أوكلاند، وويلينجتون، وبلمرستون، وكرايستشرش.وللجمعية الإسلامية النيوزلاندية نشاطها خارج البلاد وداخلها، فهي على صلة بالمسلمين في جزر فيجي القريبة من نيوزلاند، وجنوب أفريقيا، والهند، وأستراليا.كما أن البلاد بها عدد لابأس به من المساجد ومدرستان إسلاميتان.وتمثل مشكلات المسلمين بنيوزيلندا في نقص المعلمين وقلة المدارس الإسلامية، والحاجة إلى وعاظ يجيدون اللغة الإنجليزية لتعليم أبناء المسلمين هنام قواعد الإسلام الصحيح والحاجة للكتب الإسلامية المترجمة.وفي 15 مارس 2019، هاجم إرهابي أسترالي، مسجدين في كريست تشرش جنوبي نيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل 49 شخصًا.وفي أعقاب الهجوم الأكثر دموية في نيوزيلندا منذ الحرب العالمية الثانية، أعلن الشيخ مصطفى فاروق رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية، إلغاء فعاليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان في ذلك العام في عموم مساجد البلاد.وصرح الشيخ فاروق، لـ "راديو نيوزيلندا"، بأن الخطوة تأتي في إطار تدابير إضافية لتوفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام.وقد ألقت جائحة كورونا في العامين التاليين بظلالها في العامين التاليين، مع اتخاذ تدابير احترازية لمنع تفشي الجائحة، لكن أجواء شهر رمضان عادت إلى طبيعتها هذا العام.ويستعد المسلمون في نيوزيلندا لاستقبال شهر رمضان من منتصف شهر شعبان، بتنظيف المساجد وإعدادها لاستقبال المصلين في رمضان.وتشهد المساجد، إقبالاً كبيرًا بخاصة على أداء صلاة التراويح، فما أن ينتهي المسلمون من الإفطار حتى يسرع الجميع إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ومن ثم التراويح التي تكون 20 ركعة بأغلب المساجد.وما أن يبدأ شهر رمضان الكريم في نيوزيلندا، حتى يبدأ المسلمون هناك في عيش أيام وليال رمضانية تملؤها الروحانيات الجميلة.كما يتيح الشهر الفضيل لغير المسلمين أن يتعرفوا على الدين الإسلامي بشكل أعمق ويسعوا لحضور طقوس رمضان والمشاركة بها.إذ يوفر شهر رمضان فرصة للمجتمع للتعرف على الإسلامية والمشاركة في الأنشطة الخاصة به، مما يخلق تفاهمًا وتناغمًا أكبر بين المجتمعات المختلفة في البلاد.وينتشر في نيوزيلندا بشهر رمضان الإفطار الجماعي، والتفاف المسلمون حول مائدة واحدة يشعرهم بالألفة والمودة ويبدأون في التعارف فيما بينهم،وينظم عادة الإفطار الجماعي داخل المساجد، والجمعيات، ويتم دعوة غير المسلمين للمشاركة فيها، فيما توفر مثل هذه اللقاءات فرصة للتواصل الاجتماعي، وكسر الحواجز وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع.كما تعزز الفعاليات خلال شهر رمضان، التماسك الاجتماعي من خلال التشجيع على التعبر، من خلال الأنشطة الخيرية المختلفة مثل التبرع لبنوك الطعام أو رعاية الأيتام.وتخيم الأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني، من بينهم 13 ألف طفل جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من 5 شهور على احتفالات المسلمين في نيوزيلندا بشهر رمضان.وفقد الضابط مصطفى درباشي (53 عامًا)، وهو أصلاً من مدينة الخليل في الضفة الغربية، العديد من أقاربه في غزة ولا يزال العديد من الآخرين غير قادر على الاتصال بهم مع احتدام الحرب الوحشية هناك.وقال الدرباشي، الذي جاء إلى نيوزيلندا عام 2001: "هذا أحد أصعب أيام رمضان بالنسبة لي، خاصة مع ما يحدث في غزة وعدم معرفة ما إذا كان بعض أصدقائنا وأحبائنا على قيد الحياة أم ميتين"، بحسب موقع nzherald.co.nz.وأضاف: "إن مشاهدة الكارثة وهي تتكشف من الخارج كانت مؤلمة، وأحيانًا أشعر بالعجز الشديد. يستمر عدد القتلى في الارتفاع كل يوم، ولا أعرف عدد الأشخاص الذين أعرفهم بينهم".وأوضح الدرباشي أن صيامه سيكون له أيضًا معنى أعمق هذا العام وسيجعله يشعر بمعاناة إخوانه الفلسطينيين الذين ليس لديهم سوى القليل من الطعام منذ أشهر.وسيصلي أيضًا من أجل النيوزيلنديين، وخاصة المسلمين، لكي يقدموا كل ما في وسعهم للجمعيات الخيرية خلال الشهر الكريم لمساعدة سكان غزة.وقال الدرباشي: "إن الصدقة أحد أركان الإسلام، ونحن نحث على اتباع النبي لنكون كرماء بشكل خاص خلال شهر رمضان".