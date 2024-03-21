رمضان في نيجيريا.. القلوب تتآلف والتكافل يسود بين المسلمين

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يعد الإسلام أكبر ديانة في نيجيريا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في إفريقيا، وتقدر نسبتهم بأكثر من 53 في المئة من إجمالي السكان، غالبيتهم العظمى من أتباع أهل السنة والجماعة.

ويتركز المسلمون في الغالب في النصف الشمالي من البلاد، مع وجود أقلية مسلمة كبيرة في المنطقة الجنوبية. ويخضع معظم شمال نيجيريا لقانون الشريعة الإسلامية، بينما يخضع باقي البلاد لقانون علماني.





وصول الإسلام إلى نيجيريا



ووصل الإسلام إفريقيا عبر جنوب الصحراء الكبرى بما في ذلك نيجيريا في وقت مبكر من القرن الأول من الهجرة عن طريق التجار المسلمين، والفتوحات التي قادها عقبة بن نافع (622-683) في شمال إفريقيا في ظل الدولة الأموية أثناء حكم معاوية ويزيد.وتم توثيق أول دخول للإسلام إلى نيجيريا في القرن التاسع. وأظهرت المحفوظات الدينية أن الإسلام قد اعتمد باعتباره دين الغالبية خلال إمبراطورية برنو في عهد الملك إدريس ألوما (1571-1603) على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذا البلد لا يزال يلتزم بالوثنية.

وتعزز وضع الإسلام في البلاد عن طريق إدخال المحاكم الإسلامية، وإنشاء المساجد.

ويبرز حضور الإسلام بقوة في نفوس النيجيريين بوضوح، حيث تبدأ الاجتماعات العامة وتنتهي عند الصلاة، ويعرف الجميع ما لا يقل عن الحد الأدنى للصلاة والأركان الخمسة للدين المطلوبة للمشاركة الكاملة.

وتقوم المدارس السنية بتدريس المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وفقًا لأنس بن مالك.

وفي اليوم الأخير من شهر شعبان، يستطلع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هلال شهر رمضان، بمشاركة واسعة من المسلمين الذي يخرجون لرؤية الهلال بشيوخهم وأطفالهم.

ويستقبل النيجيريون الشهر بضرب الطبول وسرد الأناشيد، متجولين في الشوارع والأزقة، وذلك في أولى ليالي شهر رمضان تعبيرًا عن فرحهم واستقبالهم الشهر.





رمضان في نيجيريا



إقبال على المساجد في رمضان



ويسبق قدوم رمضان حملات للتوعية والدعوة لمراعاة حرمة الشهر الفضيل، والتذكير بأهمية فعل الخير فيه.وتحرص الأسر المتجاورة على تناول الإفطار معًا؛ حيث يتم وضع الطعام في صواني وأواني في أماكن قريبة من المساجد.وبعد أن يؤدي الجميع صلاة المغرب جماعة، يجلس الرجال يتناولون طعام إفطارهم معًا، وأيضًا تجلس النساء معًا في المكان الذي خُصص لهن لتناول طعام إفطارهن.كما تنتشر العادات الطيبة التي يحض عليها الإسلام، فتجد الجيران يتبادلون عادة أطباق الطعام قبيل أذان المغرب.ويبدأ النيجيريون إفطارهم على مشروب اسمه الحوم أو الكوكو، وهو عبارة عن شراب الذرة والسكر، ثم يذهبون إلى صلاة المغرب قبل العودة للإفطار على المائدة الرئيسة.يتميز المجتمع النيجيري بكرم بالغ، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، فما إن يدخل الشهر الكريم حتى يتنافس أفراده في فعل الخير، من تقديم الطعام واللباس وبذل المال للفقراء.وتفترش أواني الطعام الشوارع، لاستضافة المارة الذين لم يتمكنوا من العودة مبكرًا إلى منازلهم، وغيرهم من الفقراء.ويقبل النيجيريون بكثافة على المساجد خلال شهر رمضان، لأداء الصلاة وقراءة القرآن، وحضور ما تسمى بـ "جلسات التفسير"؛ لأنها مخصصة لتفسير معاني القرآن الكريم باللغة الوطنية.وتُعقد تلك الدروس في أوقات الصباح والظهيرة وبعد العصر، وأيضًا بعد أداء صلاة التراويح.ويحرص الأئمة والدعاة في المساجد في دروسهم على تقوية الباعث الديني في نفوس المسلمين، فضلاً عن التحلي بآداب الإسلام في معاملة غير المسلم. وقد يصطحب بعض الرجال نساءهم معهم إلى المساجد.