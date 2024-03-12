رمضان في بريطانيا.. المسلمون يستقبلونه بـ"قلب مثقل" هذا العام

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يوجد ما يقرب من أربعة ملايين مسلم في بريطانيا، أغلبهم من أصول آسيوية وخاصة من باكستان وبنجلاديش، ليشكل الإسلام بذلك ثاني أكبر ديانة في بريطانيا بعد المسيحية.





الإسلام أكثر الديانات نموًا في بريطانيا



تاريخ الإسلام ببريطانيا



الوجود الإسلامي في بريطانيا



مظاهر إحياء شهر رمضان في بريطانيا



المسلمون يستقبلون شهر رمضان بقلب مثقل



المعاناة في غزة



حوادث الإسلاموفوبيا في بريطانيا



ويعد الإسلام هو أكثر الديانات سرعة من حيث الانتشار في البلاد خلال العقد الماضي، بحسب نتائج إحصاء نشر في عام 2021.إذ ارتفعت أعداد المسلمين من 2.7 مليون شخص في 2011 إلى 3.9 ملايين في 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، وبات المسلمون يشكلون 6.5 في المئة من مجموع سكان بريطانيا.وفي المقابل، تحولت المسيحية إلى ديانة الأقلية في كل من إنجلترا وويلز، وذلك بعد تراجع أعداد الأشخاص الذين أعلنوا أنهم يعتنقونها بالمقارنة مع إحصاء 2011.وباتت نسبة المسيحيين في كل من إنجلترا وويلز تشكل 46.2 في المئة لأول مرة في تاريخ المملكة، علمًا أنها كانت تشكل 59.3 في المئة خلال إحصاء 2011.وتشير الوثائق التاريخية إلى أن بريطانيا عرفت الإسلام في عصور متقدمة، ومنها عملة تعود إلى القرن الثامن، في عهد الملك "أوفَّا رِكس"، أحد أقوى الملوك الأنجلوساكسون الذين وحَّدوا إمارات الجزيرة البريطانية المتصارعة تحت جناح مملكته "مِرسيا" بعد جهد جهيد وحروب مُدمِّرة.وكانت العملة تشبه عملة يضربها أو يصدرها الحاكم المسلم المعاصر، الخليفة المنصور إلى حد كبير، حيث كان دينار الذهب الإسلامي العملة الأكثر أهمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت.وقد لاحظ المؤرخون أن عملات بداية عصر "أوفَّا" حملت على ظهرها علامة الصليب المسيحية، وحمل وجهها صورة الملك "أوفَّا".لكن تغيَّر الأمر مع العملات المطروحة في نهايات عصره، حتى تلاشت علامة الصليب واختفت صورة الملك، ثم أخيرا ظهر الدينار الذهبي اللافت الذي نقش عليه "أوفَّا" عبارة التوحيد والإسلام عام 157هـ/774م.وعلى وجه الدينار، نقش على الهامش: "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدين كلّه"، وفي المركز "لا إله إلا الله وحده لا شريك له".وفي الظهر نقش في الهامش "بسم الله ضُرب هذا الدينار سنة سبع وخمسين ومئة"، وفي المركز "محمـد رسول الله OFFA REX".وظهر هذا الدينار لأول مرة في صالة بيع بروما، وربما كان جزءا من هدية أو جزية سنوية للبابا "أدريان الأول"، حيث وعد "أوفَّا" بإرسال 365 قطعة نقدية ذهبية إلى البابا كل عام.وقد تنامى الوجود الإسلامي هناك عقب الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، مع احتلال بريطانيا لكثير من البلاد العربية وغير العربية، والتي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها.ويوجد 1200 مسجد في شتى أنحاء بريطانيا، وأقدم مسجد تم تأسيسه يعود لعام 1860 في كارديف، عاصمة إقليم ويلز.وتتجلى مظاهر إحياء شهر رمضان هناك، من خلال الإقبال الكثيف على المساجد والمراكز الإسلامية، وانتشار موائد الإفطار الجماعية في أنحاء بريطانيا.وتقام الصلوات في المساجد خاصة صلاة التراويح حيث يتجمع الكثير من المسلمين لأدائها ومن ثم إقامة العديد من دروس الدين.ويقوم بعض الشباب المسلم في شهر رمضان ببث إذاعي رائع للدروس الإسلامية وقراءة القرآن، وتبث هذه القناة الإذاعية باللغة العربية والإنجليزية والأردية ويطلق عليها القناة الإذاعية راديو رمضان ويستمر البث طوال الشهر.وتعزز تجربة الصيام والعبادة المشتركة خلال الشهر الكريم، "الشعور بالوحدة والهدف المشترك داخل المجتمع المسلم البريطاني"، بحسب صوفيا علام، رئيسة البرامج في مسجد شرق لندن.لكن بعض المسلمين البريطانيين سيستقبلون شهر رمضان "بقلب مثقل"، كما قالت علام، وسط القصف المستمر لغزة وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا ببريطانيا، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان".وقال طالب لجوء فلسطيني يعيش في يوركشاير، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاحتفال بشهر رمضان هذا العام سيكون "صعبًا للغاية".وأضاف: "إن ملاحظة أن (الأسر) تعاني، وتتعرض للتهديد، يجعل رمضان هذه المرة صعبًا للغاية... نشعر بالذنب، على سبيل المثال، عندما نأكل، لا نشعر بالسعادة عندما نأكل. لأننا نعلم أن العائلات في غزة ليس لديها طعام".وقال كمران حسين، الرئيس التنفيذي لمركز التراث الإسلامي البريطاني في مانشستر، إن المعاناة في غزة "لا تزال في طليعة أذهان المجتمع".وأضاف: "ما تغير خلال السنوات الأخيرة هو وسائل التواصل الاجتماعي والطريقة التي نواجه بها الصراعات الآن. يتلقى الجميع هذه الصور الحية الصادمة لأطفال يتعرضون للتشويه والقتل، وأطفال يتضورون جوعًا وآخرون يشعرون بالحزن. وهذا يحدث بشكل شبه يومي".وأوضح أن "المجتمع المسلم يشعر بهذا الألم كثيرًا ويجد الأمر صعبًا للغاية. تلعب غزة دورًا في الكثير من المحادثات وفي عملية صنع القرار لدينا أيضًا – فالناس يقاطعون المنظمات".وقال حسين إن موظفي الأمن في المركز تلقوا تعليمات أيضًا بأن يكونوا "أكثر يقظة" هذا العام بسبب ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا في بريطانيا.وأظهرت أرقام نشرتها منظمة "أخبر ماما"، أن حوادث الإسلاموفوبيا تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة أربعة أشهر منذ هجمات السابع من أكتوبر في الأراضي المحتلة.إذ تم استهداف النساء المسلمات في اثنتين من كل ثلاث حوادث سجلتها المؤسسة الخيرية.وقال حسين: "لقد وضع (رئيس المركز) عددًا من الضوابط والاحتياطات للتأكد من أننا أكثر أمانًا. نحن لا نتوقع أي شيء ولكن أعتقد، في ضوء ما نراه الآن، من المنطقي بالنسبة لنا أن نكون أكثر يقظة قليلاً".وسيقوم المركز في مانشستر ومسجد شرق لندن بجمع التبرعات لجهود الإغاثة في غزة. فيما يعد رمضان "من أكثر فترات السنة عطاءً للمسلمين"، بحسب الرئيس التنفيذي لمركز التراث الإسلامي البريطاني في مانشستر.وقالت شادية، التي تستعد لشهر رمضان في برمنجهام، إنها ستتبرع لمساعدات الإغاثة في غزة، "بالنسبة لي، أعتقد أن صلاتي هذا العام ستكون مختلفة تمامًا. أشعر بأنني سأصلي من أجل أن يحل السلام لهم في غزة".وأضافت: "سيكون رمضان مختلفًا جدًا هذا العام. أشعر أنه عندما نفطر في وقت الإفطار، سيكون لدينا صلاة خاصة لأهل غزة".وقالت ابتسام بيلولا، إحدى أمينات "شبكة النساء المسلمات"، إن شهر رمضان يمثل وقتًا "خاصًا" للمجتمع، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى الشهر الفضيل، واصفة إياه بأنه "وقت للتأمل والروحانية وأيضًا للعمل الجماعي.".