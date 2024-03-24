رمضان في المالديف.. مساجد تعمر بالرواد وسهر على الشواطئ حتى مطلع الفجر

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تقع جزر المالديف في جنوب قارة آسيا، وتتكون من سلسلة من الجزر يصل عددها إلى 1087 جزيرة متنوعة المساحات، ويبلغ عدد الجزر المأهولة بالسكان من بينها قرابة 215 جزيرة.





المسلمون في المالديف



الدستور في المالديف



تاريخ الإسلام بالمالديف



شهر رمضان في المالديف



مظاهر الحياة في رمضان



ويحظى الإسلام بمكانة كبيرة في نفوس سكان الجزر، فهو الدين الرسمي لهم، ويصل عددهم لأكثر من نصف مليون نسمة وديانتهم الإسلام، حيت إن نسبة المسلمين فيها 100 في المئة، بحسب الإحصاءات الدولية.وينحدر غالبيتهم من أصول هندية وسيرلانكية، وجميعم من أهل السُّنة والجماعة، وتضم عددًا ‏من الجاليات العربية من بينها الجالية المصرية والفلسطينية والمغربية والسودانية.وينص الدستور في المالديف على أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يمكن لأي غير مسلم أن يصبح مواطنًا بحسب المادة 9.وتنص المادة الثانية على أن الجمهورية مؤسسة على مبادئ الإسلام، بينما تنص المادة 10 على أنه لن يطبق أي قانون ضد مبادئ الإسلام في البلاد.بدأ الإسلام بالانتشار في جزر المالديف، بعد أن كانت الجزيرة تدين بالبوذية لفترة طويلة، وذلك عن طريق التجار الذين قدموا للتجارة في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.وكان لتاجر مغربي يسمى بأبي البركات البربري كان حافظًا للقرآن الكريم دارسًا لمعانيه أكبر الأثر بين سكان الجزر، حيث تمكن من نشر تعاليم الإسلام بينهم.وتجاوب الشعب المالديفي كله مع دعوة الإسلام - حكومة وشعبًا- فاعتنق الملك آنذاك " ماهاكا لامنجا" الإسلام وأطلق على نفسه اسم" محمد بن عبدالله" تيمنًا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.وطلب من الدول الإسلامية قوافل لنشر الوعي الديني واللغة العربية بين سكان الجزر الأخرى .ويوجد في جزر المالديف حتى اليوم العديد من المساجد القديمة جدًا، والتي تعكس عمق الحضارة الإسلامية في الجزيرة.وكعادة جميع الدول الإسلامية، يستقبل سكان الجزر شهر رمضان بالاحتفالات.وما إن يعلن مفتي الدولة رؤية هلال شهر رمضان الكريم، حتى تكتسي الشوارع بطابع مميز، فيتم إشعال المصابيح بالمساجد، والسهر على السواحل حتى في انتظار أذان الفجر ومن ثم نسمات الصباح.إذ تخرج العائلات بجزر المالديف إلى الشواطئ لإقامة موائد الإفطار الرمضانية، في واحدة من ‏الطقوس المميزة للشهر الكريم داخل البلد الواقعة بالمحيط الهندي.وتنتشر العادات المصاحبة لرمضان في الأيام الأخيرة من شهر ‏شعبان حيث تُقام عزائم في أنحاء جزر المالديف داخل المؤسسات المختلفة، تُسمى "ماهيفون" وتشهد مشاركة الجميع ‏في تناول ما لذ وطاب من الأطعمة المشهورة بالمنطقة.‏وتبدو السلوكيات الإسلامية واضحة على سطح الحياة العامة في الشارع المالديفي خلال الشهر الكريم، فينتشر الحجاب وتغلق المطاعم نهارًا، وتنقطع الحياة عن الصخب عند الإفطار، ولا يمكن لأحد المجاهرة بالفطر فيه.وفي رمضان يتم تقليص عدد ساعات العمل، وتنشط حركة التسوق وزيارة العائلات، إضافة إلى الخصومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات والتجار ابتهاجًا بالشهر الفضيل. لذا ‏يلجأ الكثير إلى استبدال أثاث المنزل أو شراء أجهزة حديثة.ويعتاد كثير من السكان على الذهاب إلى الشواطئ،‏ وعند سماع صوت الأذان يتناولون الإفطار على مرحلتين، حيث يحصلون على وجبة خفيفة، ثم يتجهون إلى المساجد لأداء ‏الصلوات.وعقب العودة إلى بيوتهم يستكملون تناول وجباتهم ويطلقون على ذلك (التراويس).