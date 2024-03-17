رمضان في البوسنة.. أجواء روحانية وإفطارات جماعية على مدار 30 يومًا

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وفقًا للتقديرات، فإن المسلمين يشكلون 52 في المئة من عدد سكان البوسنة والهرسك، وغالبيتهم من أهل السنة والجماعة.

ويعود تاريخ التواجد الإسلامي بالبوسنة والهرسك إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر بعد الفتح العثماني للبلاد.

وينحدر شعب البوسنة والهرسك من العرق السلافي، وخلال الحكم العثماني (1463م-1878م) أسلم جزء من البوسنيين أُطلق عليهم اسم البوشناق، وأخذوا كثيرًا من حياة الأتراك وطبائعهم.

وظلت البوسنة والهرسك جزءًا من الدولة العثمانية حتى مؤتمر برلين الذي عقده زعماء الدول الأوروبية الكبرى سنة 1878م.





عمليات التنصير والاضطهاد للمسلمين بالبوسنة



مجازر ضد مسلمي البوسنة



مسلمو البوسنة في شهر رمضان



الإفطارات الجماعية بالبوسنة



وبعد أن احتلت النمسا والمجر البوسنة، عانى المسلمون كثيرًا من عمليات التنصير والاضطهاد، وقد ثار المسلمون على الحكم النمساوي عام (1900) بزعامة (علي فهمي جابيج) واستطاعوا أن يحصلوا على الحكم الذاتي في الجوانب الدينية عام 1909.وتعرض مسلمو البوسنة في الحربين العالميتين (الأولى والثانية) إلى أشد حالات التعذيب والاضطهاد من جانب المسيحيين الأرثوذكس.وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت البوسنة والهرسك تحت اسم مملكة الصرب والكروات وسلوفينيا. ثم أعيدت تسمية هذه المملكة حيث أصبح اسمها يوغوسلافيا سنة 1929م.وتعرضوا أيضًا لأشد درجات العنف من المسيحيين الكاثوليك بعد الحرب العالمية الثانية على يد اليوغسلافي (تيتو) الذي قضى على أكثر من ربع مليون مسلم في الفترة من (1941-1945).ومع انهيار الاتحاد اليوغوسلافي، أعلن المجلس النيابي الأول للأقليات الإسلامية في جمهورية يوغوسلافيا في أبريل 1990 عن دستور للمسلمين ينضم إليه جميع المسلمين في يوغوسلافيا.وفي 4 مارس 1992، أجرت الحكومة البوسنية استفتاءً أعلن فيه 99 في المائة من المشاركين فيه رغبتهم في الاستقلال، ليعلن بذلك علي عزت بيجوفيتش استقلال الجمهورية رسميًا.لكن اشتعلت الأوضاع في البوسنة والهرسك في 9 مارس 1992 عندما شن الصرب معارك، ودخلوا بالمدرعات والدبابات بلدة "بوسانسكي برود"، وامتدت الحرب لسنوات لتشهد واحدة من أبشع المجازر في تاريخ أوروبا الحديث.وكان تركيز الصرب - في المناطق التي احتلوها - على أئمة المساجد ورجال الدعوة؛ حيث يتم شنقهم وتعليقهم على مآذن المساجد.كما حاول الصرب الأرثوذكس تنصير العديد من المسلمين، ونجح الرهبان في خطف (50 ألف طفل بوسني) من المستشفيات ومراكز اللاجئين، وتم شحنهم في حافلات إلى بلجراد، ثم إلى جهة تنصيرية ألمانية.وبعد أن وضعت الحرب أوزارها مخلفة واحدة من أبشع المجازر والمآسي في التاريخ المعاصر، والتي لازالت تشكل كابوسًا مزعجًا للمسلمين في البوسنة، إلا أن المسلمين هناك تعايشوا مع آلامهم.ويمثل شهر رمضان للبوسنيين مناسبة لاتقتصر على صيامه فقط، حيث يستعدون له على أتم وجه، بتنظيف المساجد، وغسل سجّادها، وتنظيف أفنيتها وساحاتها، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.وليلة إعلان رؤية الهلال، يتجمّع حشد كبير من رجال ونساء وأطفال في باحة قلعة أثرية على إحدى تلال الجزء القديم من سراييفو.وعند رؤية الهلال، يُطلق مدفع رمضان للإعلان عن بدء الشهر الفضيل، ويتكرر هذا التقليد يوميًا عند آذان المغرب.وتبرز الأجواء الرمضانية في العاصمة سراييفو حيث يعيش أكثر من 3.5 مليون مسلم. العادات والتقاليد الرمضانية لا زالت حاضرة، تراها في كلّ زاوية وتفصيل ورائحة وفعل خير.وإحدى أشهر العادات الرمضانية في البوسنة ما يُعرف بـ "المقابلة"، أي تلاوة جماعية للقرآن الكريم والتي تقام في عدد من المساجد بشكل يومي.وتكون غالبًا بين صلاتي الظهر والعصر أو قبل صلاة الفجر، حيث يقوم أحدهم ممن حفظ القرآن بقراءة الآيات فيرددها الحاضرون خلفه.وتعلن المساجد الكبرى عن أسماء المقرئين الذين سيشاركون في "المقابلة" كنوع من جذب الجمهور الحريص على الاستماع للتّلاوات الجيّدة.وفي القلعة الصفراء بالعاصمة سراييفو، يجتمع البوسنيون والسياح معًا عند آذان المغرب ليشاهدوا المدفع الذي يعلن عن موعد الإفطار، ومنهم من يختار طاولة له في المطعم لتناول وجبة الإفطار.وكما في كافة أنحاء العالم الإسلامي، تكون وجبة الإفطار فرصة للقاء العائلة والأصدقاء والأقرباء، وكذلك إقامة الإفطارات الجماعية في ساحات المساجد أو في الميادين العامّة.ويصلي مسلمو البوسنة التّراويح عشرين ركعة عادة، وهناك احتفاء خاص بذكرى غزوة بدر (السابع عشر من رمضان)، وتقام احتفالية يتلى فيها دعاء خاص يحتوي على أسماء كلّ الصّحابة الذين شاركوا فيها وليلة القدر (السابع وعشرين من رمضان) حيث يعتكف المتعبّدون، ويقام المولد الذي تنشد فيه المدائح والقصائد، ويوزّع عصير "شربات المولد" المؤلّف بشكل أساسي من القرفة والقرنفل.يحرص البوسنيون على تغيير أماكن صلاة التراويح، فينتقلون من مسجد إلى آخر، من مسجد غازي خسرو بيك إلى مسجد الإمبراطور إلى مسجد علي باشا…وعند انتهائها، يخرجون إلى الشوارع والساحات العامة الحيوية ويتناولون الحلوى ويرتشفون القهوة.