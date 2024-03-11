رمضان في أمريكا.. مساجد تصدح بالأذان وموائد إفطار تذيب الفوارق بين المسلمين

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يشكل المسلمون ثالث أكبر الديانات بالولايات المتحدة بعد المسيحية واليهودية، إذ يبلغ عددهم 3.5 مليون نسمة يتوزعون على مختلف الولايات الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول العام 2050، سيتضاعف عدد السكان الأمريكيين المسلمين، إلى 8.1 مليون، مما يجعل المسلمين ثاني أكبر مجموعة دينية بالولايات المتحدة.





مظاهر شهر رمضان بأمريكا



احترام المسلمين في مؤسسات العمل



رفع الأذان عبر مكبرات الصوت



تبرعات المسلمين في أمريكا



ويعد شهر رمضان فرصة طيبة لإبراز روح ومظاهر الإسلام، حيث يحتفظ المسلمون بالعادات والتقاليد الإسلامية خلال شهر رمضان، التي تعكس التنوع في أوساطهم، وإن كانت تلك التباينات تذوب عندما يجتمعون على مائدة إفطار واحدة.ويحرصون على الاستفادة من الأجواء الروحانية المصاحبة لشهر الصوم من خلال أداء الصلاة وصلاة التراويح قي المساجد التي تكتظ بالمصلين، مع الحرص على قراءة القرآن، وختمه وحضور الدروس الدينية التي تقام بالمساجد، ويزداد ذلك خاصة خلال الأيام العشر الأواخر.إلى جانب تنظيم المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية العديد من الأنشطة التعريفية بالصيام وفضله وبالإسلام عامة، ليتحول الشهر الكريم إلى مناسبة دعوية إرشادية للمسلمين وغير المسلمين.وتنظم الكثير من المساجد، إفطارات جماعية للصائمين، في محاولة للاجتماع والتقريب بين المسلمين في المجتمع الأمريكي، ومناقشة قضايا المسلمين بوجه عام.كما يحرص المسلمون في الولايات المتحدة على استضافة أصدقائهم وجيرانهم من غير المسلمين، لتناول الإفطار معهم خلال شهر رمضان، وتقوية العلاقات بينهم.وعلى الرغم من عدم اعتبار المناسبات الدينية الإسلامية عطلة رسمية حكومية أو ذات طبيعة خاصة، إلا أنه مع تنامى معرفة المجتمع الأمريكي بالإسلام والمسلمين أصبح الكثير من المؤسسات التعليمية والاقتصادية وأصحاب الأعمال والشركات تتفهم حق المسلمين في الاحتفال بأعيادهم والصيام.وتعمل هذه المؤسسات على تعديل بعض مواعيد تناول الطعام، وترتيبات أوقات الصلاة. كذلك توصى إدارات الجامعات والمدارس الأساتذة بعدم عقد اختبارات في أيام الاحتفال الدينية وعدم تكليف الطلاب بواجبات منزلية مجهدة.وفي رمضان من العام قبل الماضي، أصبحت مينيابوليس، التي تعدّ موطنا لأعداد كبيرة من اللاجئين من الصومال أول مدينة كبيرة في الولايات المتحدة تسمح برفع الأذان على الملأ عبر مكبرات الصوت.وكان مسجد "دار الهجرة" بحي سيدر ريفرسايد سباقًا إلى رفع الأذان ثلاث مرات في اليوم. وقام بتركيب مكبرين صوتيين كبيرين على سطح المبنى لخدمة الحي الذي تقطنه غالبية صومالية مهاجرة.وتشهد شوارع نيويورك التي يعيش بها كثافة من العرب والمسلمين المهاجرين مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، والولايات الأخرى التي يشكل فيها المسلمون نسب كبيرة مثل ميشجان ومينسوتا.وفي أغسطس الماضي، أصدرت مدينة نيويورك توجيهات، تسمح للمساجد برفع أذان صلاة الجمعة بين الساعة 12:30 ظهرًا والساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي دون الحصول على تصريح وعلى الرغم من القيود الصوتية في أحياء المدينة. ويسمح التوجيه أيضًا برفع أذان المغرب خلال شهر رمضان.وتظهر دراسة أن المسلمين في الولايات المتحدة قدموا ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار من أموال الصدقات خلال عام 2021.ووفقًا للدراسة التي صدرت عن "مبادرة الأعمال الخيرية الإسلامية" في جامعة إنديانا الأمريكية، فقد أخرجت كل عائلة مسلمة متوسط 2070 دولارًا صدقات خلال العام قبل الماضي.وقال مدير مبادرة العمل الخيري الإسلامي، شارق صدّيقي، إنه من المحتمل جدًا أن يكون الجزء الأكبر من المبلغ 1.8 مليار دولار قد تم تقديمه خلال شهر رمضان المبارك ضمن أموال الزكاة.