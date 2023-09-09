راتبك ضعيف.. كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟

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رد حساب
"العناية بالمستفيدين" في "سكني" على استسفار مواطن بشأن
القسط الميسر.
وقال المواطن في سؤاله :" أنا أخذت شقة تحت الإنشاء قبل سنه تقريبا باقي ما استلمت لكن هل استطيع الاستفادة من القسط الميسر لتحفيظ قيمة القسط حيث أن القسط الآن ١٨٠٠ وبعد سنتين ٢٤٠٠ والراتب ٤٠٠٠ ريال".
رد سكني:
ورد الحساب بأنه :" تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
ماذا تعرف عن القسط الميسر؟
هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.
لمن يقدم هذا الدعم؟
مستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعودي
ما هي مميزاته؟
الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط
قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعودي
الاستفادة من برنامج الضمانات
كيف يمكنك الاستفادة من منتج القسط الميسر؟
يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.
المستندات المطلوبة:
تعريف بالراتب
كشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر
المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:
- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمى
المنطقة:
الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقارية
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعالي
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفان
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبة
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوك
المنطقة: تبوك
مركز البيع: مركز مبيعات المطور
- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلز
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدة
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيو
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة