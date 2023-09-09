راتبك ضعيف.. كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟

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رد حساب "العناية بالمستفيدين" في "سكني" على استسفار مواطن بشأن القسط الميسر.

وقال المواطن في سؤاله :" أنا أخذت شقة تحت الإنشاء قبل سنه تقريبا باقي ما استلمت لكن هل استطيع الاستفادة من القسط الميسر لتحفيظ قيمة القسط حيث أن القسط الآن ١٨٠٠ وبعد سنتين ٢٤٠٠ والراتب ٤٠٠٠ ريال". اضافة اعلان





رد سكني:

ماذا تعرف عن القسط الميسر؟

لمن يقدم هذا الدعم؟

ما هي مميزاته؟

المستندات المطلوبة:



المنطقة: الشرقية