الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445 بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي اضافة اعلان


ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من قبل المواطنين من خلال السجل المدني بإتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:

- الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان والدخول إليها.
- كتابة رقم السجل المدني.
- كتابة رقم الضمان.
- كتابة رمز التحقق.
- التأكد من المستخدم.
- الضغط على كلمة عرض
- سيتم عرض حالة الطلب.

خطوات الاستعلام عن عدم الأهلية


كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.
وحددت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، الخطوات في الآتي:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنا
الدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي 
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي 
استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق) 
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان بالنفاذ الوطني

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور  ( من هنا).
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

معاش الضمان الاجتماعي 

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما هي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ 
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.


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