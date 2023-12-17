رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445

أ أ

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445 بكل سهولة.





طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي اضافة اعلان



خطوات الاستعلام عن عدم الأهلية



ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من قبل المواطنين من خلال السجل المدني بإتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:- الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- الضغط على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان والدخول إليها.- كتابة رقم السجل المدني.- كتابة رقم الضمان.- كتابة رمز التحقق.- التأكد من المستخدم.- الضغط على كلمة عرض- سيتم عرض حالة الطلب.



كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

وحددت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، الخطوات في الآتي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنا:

الدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي

استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق)

استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية





خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان بالنفاذ الوطني



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما هي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

