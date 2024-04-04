دولة لم يتغير موعد إفطارها منذ دخول الإسلام إليها.. وهذه أغرب عاداتها

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في حين تتفاوت ساعات صيام المسلمين خلال شهر رمضان من دولة لأخرى، إلا أن هناك دولة وحيدة لا تتغير فيها عدد ساعات الصيام.

ونظرًا لموقعها على خط الاستواء، فإن الليل في دولة أوغندا يتساوى مع النهار في جميع شهور السنة، بغض النظر عن الفصول الأربعة.

ويصوم المسلمون في مدينة كمبالا بأوغندا 13 ساعة و17 دقيقة طيلة شهر رمضان.

ويوجد في أوغندا نحو 10 ملايين مسلم يشكلون ما بين 27% إلى 30% من مجموع عدد السكان، ولديهم عاداتهم خلال شهر رمضان.





أغرب عادات شهر رمضان في أوغندا



أطول ساعات الصيام في رمضان 1445ه



أقصر ساعات الصيام في رمضان 1445ه



ومن العادات الغريبة في الدولة الواقعة في شرقي إفريقيا، أن الرجل في قبائل "اللانجو" الأوغندية يضرب الزوجة على رأسها قبل موعد الإفطار، لتنبيهها كي تقوم بإعداد الطعام. وفي حال لو لم يضربها الزوج فإنها تغضب وتمتنع عن إعداد وجبة الإفطار.ومن أشهر عادات شهر رمضان في أوغندا، تجمع الأطفال بعد الغروب قبيل الإفطار فى جميع القرى المسلمة، ويبدأون بالنداء على ذويهم عند كل بيت، ليتجمع الأهالي جميعًا ويتناولون وجبة الإفطار فى المنزل الذى يختارونه.وفى اليوم التالى، يتم اختيار منزل آخر للإفطار فيه، وهكذا حتى انقضاء شهر رمضان.وفي أوغندا يعتبر الموز هو المصدر الأساسى للغذاء، لذلك يتناوله الصائمون كمكوّن رئيسى فى وجبتى الإفطار والسحور، ويتم استخدامه فى وجبة غذائية محلية شهيرة تعرف بـ "الماتوكي".وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى، بحسب موقع الدولة، واختلاف فصول السنة فيها.وفي فصل الصيف يطول النهار على الليل وتزيد ساعات النهار كلما اقتربنا من القطب الشمالي، بينما تقل ساعات النهار كلما اقتربنا من نصف الكرة الجنوبي، حيث يكون فصل الشتاء في ذلك الوقت.نوك، جرينلاند – 17:26 ساعةريكيافيك، آيسلندا – 17:25 ساعةهلسنكي، فنلندا – 17:09 ساعةجلاسكو، أسكتلندا – 16:00 ساعةلندن، بريطانيا – 15:36 ساعةنور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعةزيورخ، سويسرا – 15:07 ساعةسراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعةأنقرة، تركيا – 14:43 ساعةروما، إيطاليا – 14:42 ساعةأوتاوا، كندا – 14:39 ساعةمدريد، إسبانيا – 14:37 ساعةباريس، فرنسا – 14:33 ساعةبورتو مونت، تشيلي – 12:44 ساعةكرايست تشيرش، نيوزيلندا – 12:46 ساعةنيروبي، كينيا – 13:15 ساعةجاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعةكمبالا، أوغندا – 13:17 ساعةكوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعةماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعةبندر سري بيغاوان، بروناي – 13:22 ساعةنجامينا، تشاد – 13:31 ساعةباماكو، مالي – 13:32 ساعة