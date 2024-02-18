دراسة: تغير المناخ سيؤدي إلى "حروب ضخمة" من الجراد

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حذرت دراسة جديدة من إمكانية ظهور "أسراب ضخمة" من الجراد، نتيجة تغير المناخ.





تفشي الجراد الصحراوي



مخاطر الجراد الصحراوي



أسوأ انتشار للجراد الصحراوي



ظاهرة النينيو



الربع الخالي



ووفقًا لتوقعات الخبراء بجامعة سنغافورة الوطنية، فإن الرياح والأمطار الشديدة قد تؤدي إلى تفشي الجراد الصحراوي بشكل أكبر وأسوأ.علاوة على احتمال أن يؤدي تغير المناخ الذي يسببه الإنسان إلى تكثيف أنماط الطقس والتسبب في مخاطر تفشي المرض بشكل أكبر.ومما يثير القلق، أن الباحثين يحذرون من أن هذه الأسرار الضخمة يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على السلسلة الغذائية العالمية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال شياو قانج هي، مؤلف الدراسة: "إن الفشل في معالجة هذه المخاطر يمكن أن يزيد من الضغط على أنظمة إنتاج الغذاء ويؤدي إلى تفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي العالمي".والجراد الصحراوي هو حشرة مهاجرة تنتقل في أسراب الملايين لمسافات طويلة وتدمر المحاصيل، مما يسبب المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.ويضم سرب يبلغ طوله كيلومترًا مربعًا 80 مليونًا من الجراد، ويمكن أن يستهلك في يوم واحد محاصيل غذائية تكفي لإطعام 35 ألف شخص.وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ساينس أدفانسيز"، إن هذه الفاشيات سيكون "من الصعب بشكل متزايد منعها والسيطرة عليها" في مناخ دافئ.ولتقييم مخاطر تفشي الجراد في أفريقيا والشرق الأوسط وارتباطها بتغير المناخ، قام الباحثون بتحليل حوادث تفشي الجراد الصحراوي في الفترة من 1985 إلى 2020 باستخدام أداة بيانات مركز الجراد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.وأنشأوا واستخدموا إطارًا يعتمد على البيانات لفحص أنماط الحشرات لمعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى تفشي المرض عبر مسافات طويلة.ووجدوا أن 10 دول، بما فيها كينيا والمغرب والنيجر واليمن وباكستان، شهدت غالبية تفشي الجراد بين 48 دولة متأثرة.وضرب أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا شرق أفريقيا في عامي 2019 و2020، عندما اجتاحت الحشرات مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارًا بالمحاصيل والأشجار وغيرها من النباتات، مما أثر على الأمن الغذائي وسبل العيش.ووجد الباحثون أيضًا صلة قوية بين حجم تفشي الجراد الصحراوي وظروف الطقس والأرض مثل درجة حرارة الهواء وهطول الأمطار ورطوبة التربة والرياح.ومن المرجح أن يغزو الجراد الصحراوي المناطق القاحلة التي تهطل فيها أمطار غزيرة مفاجئة، ويتأثر عدد الحشرات في حالة تفشي المرض بشدة بالظروف الجوية.كما أن ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية طبيعية ومتكررة تؤثر على الطقس في جميع أنحاء العالم، كانت مرتبطة بقوة أيضًا بتفشي الجراد الصحراوي بشكل أكبر وأسوأ.وقال دوجلاس تالامي، أستاذ علم الحشرات بجامعة ديلاوير، والذي لم يكن جزءًا من الدراسة، إن الطقس غير المنتظم وهطول الأمطار يؤديان إلى طفرات في الغطاء النباتي وبالتالي يؤديان إلى نمو سكاني هائل في الجراد.وأضاف: "مع زيادة هذا التقلب، فمن المنطقي التنبؤ بتزايد تفشي الجراد أيضًا".ووجدت الدراسة أن المواقع المعرضة للخطر بشكل خاص مثل المغرب وكينيا لا تزال شديدة الخطورة، لكن موائل الجراد توسعت منذ عام 1985 وتتوقع أن تستمر في النمو بنسبة خمسة في المائة على الأقل بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، كما هو متوقع في غرب ووسط الهند.وأعطت الدراسة مثالاً على منطقة الربع الخالي، كمكان لم يكن شائعًا تاريخيًا لتفشي الجراد الصحراوي، ولكنه أصبح لاحقًا نقطة ساخنة.وشهدت المنطقة تفشي الجراد في عام 2019 بعد تكاثره غير المنضبط في أعقاب الأعاصير، التي ملأت الصحراء ببحيرات المياه العذبة.ويمكن أن يكون لتفشي الجراد الكبير آثار مالية ضخمة. وقد كلفت الاستجابة لتفشي الجراد الذي حدث في غرب أفريقيا في الفترة من 2003 إلى 2005 أكثر من 450 مليون دولار، وفقا للبنك الدولي .وأضافت الدراسة أن تفشي المرض تسبب في خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار في المحاصيل.