خطوة خطوة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر ١٤٤٥

أ أ
كشفت
منصة أبشر أنها مستمرة في تقديم خدماها لجميع المواطنين في المملكة، خاصة سهولة
استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، وايضا من خلال تقديم خدمة تجديد رخصة
المركبة ولكن لابد من اتباع بعض الشروط التي حددتها الوزارة.
خطوات
الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر وأوضحت
أنه يمكن لقائدي المركبات في المملكة التعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع
الغرامات المستحقة عليها، وذلك حفاظًا على حقوقهم والتزامًا بالقوانين المرورية.
خطوات
الاستعلام المخالفات المرورية برقم اللوحةوبينت
أنه يمكن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، ويمكن لجميع المواطنين وسائقي
السيارت الان الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، عبر هذه الخطوات:
1 - الدخول على الموقع الخاص بمنصة أبشر.
2 - المكان المخصص قم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة في مكانهم المناسب.
3 - أضف الرمز المرئي المعروض على الشاشة.
4 - لابد من التوجه للخدمات الإلكترونية وحدد منها خانة المرور.
5 - حدد “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.
6 - كتابة رقم الهوية الخاصة بك وكذلك الرمز المرئي.
7- سوف تظهر لك جميع المخالفات الموجودة بشكل تفصيلي.
الاستعلام
عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشروأكدت
المنصة أنه يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر من
خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .
2 - تحديد خدمات الافراد.
3 - اضغط على خانة “المخالفات المرورية”.
4 - انقر على خانة “الاستعلام عن مخالفة”.
5 - إدخال كود التحقق في المكان المناسب له.
6 - أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.
7 - النقر على خانة “عرض” وسوف تعرض لك جميع البيانات الخاصة بالمخالفات.
رابط
استعلام عن مخالفة مرورية برقم المخالفةوأشارت
إلى أنه من الطرق المتاحة للاستعلام عن المخالفة المرورية، الاستعلام من خلال رقم
المخالفة، والتي تتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1 – الدخول الى منصة الوطنية للخدمات الموحدة.
2 - انقر على خانة “خدمات أفراد”.
3 - اضغط على خانة “المخالفة المرورية” الظاهرة في الصفحة الرئيسية.
4 - اضغط على خانة “استعلم عن المخالفة”.
5 - اكتب كود التحقق المرسل لك في رسالة نصية.
6 - إدخال رقم الهوية وانقر على خانة “عرض”.
7 - سوف تعرض لك جميع المعلومات الخاصة بالمخالفة المرورية.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)