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خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

نظام نور
وزارة التعليم
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عقب إعلان وزارة التعليم عن نظام نور الإلكتروني، والذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب، يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور عن طريقة تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445.اضافة اعلان

طريقة تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

وأوضحت الوزارة أن نظام نور يضم عددًا كبيرًا من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب داخل المملكة، حيث يوفر خدمة الحصول على النتائج لمختلف المراحل الدراسية دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.


وبينت الوزارة، أن كل من يرغب في تغيير كلمة المرور في نظام نور، يمكنه اتباع ما يلي:
1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور.
2 - كتابة رقم هوية الطالب في الحقل المخصص لرقم الهوية.
3 - اختيار طريقة إرسال رابط تغيير كلمة المرور المناسبة.
4 - سيتم إرسال رابط يحتوي على إعداد إعادة ضبط كلمة المرور.
5 - فتح الرسالة من النظام على الموقع واستخدمها لتأكيد كلمة المرور الجديدة.
6 - نقر على زر “انتقال إلى الصفحة” واتبع الخطوات لإعادة ضبط كلمة المرور وتغييرها.


خطوات دخول نظام نور

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.
2 - النقر على كلمة “تسجيل لولي أمر جديد”.
3 - ادخال اسم الشخص المقترح كولي أمر جديد للطالب.
4 - النقر على الخانة التالية وأدخل جميع البيانات المطلوبة للطالب في نظام نور، مثل اسم المستخدم (الطالب) ورقم الهوية ورقم الرخصة الخاصة به.
5 - اختيار صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر، وقدم جميع المعلومات الخاصة بولي الأمر، مثل رقم الهوية والجنسية ورقم رخصة الإقامة وأسماء العائلة.
6 - النقر على زر “حفظ” وانتظر ظهور إشعار بنجاح عملية الحفظ على الشاشة.


خطوات استعادة كلمة السر في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور 1445

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يجب على الطلاب تقديم اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى نظام نور التعليمي، وأنه في حال نسيان كلمة المرور، فيرجى اتباع الآتي:
1 - الضغط على كلمة "نسيت كلمة المرور".
2 - إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني.
3 - الضغط على الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني.
4 - الحصول على كلمة مرور جديدة أخرى.

خطوات استعادة كلمة السر في نظام نور

- الدخول على نظام نور.
- إدخال رقم الهوية.
- اختيار احدى الطريقتين لإرسال رابط تغير كلمة المرور.
- سيتم ارسال رابط لإعادة ضبط كلمة المرور.
- فتح الرسالة الواردة من النظام.
- يتم الانتقال للصفحة لإعادة ضبط كلمة المرور.


أسباب خطأ في كلمة السر في نظام نور 1445

1 - إدخال كلمة السر خطأ.
2 - إدخال رمز التحقق خطأ.
3 - إدخال اسم المستخدم خطأ.
4 - انتهاء صلاحية تفعيل كلمة المرور.
5 - عدم التقيد بالأحرف الكبيرة والصغيرة.

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