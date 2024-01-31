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خطر كارثي.. العلماء يكشفون سر انكماش القمر

رواد الفضاء على سطح القمر
انكماش القمر يهدد رواد الفضاء
أ أ
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حذر العلماء مما وصفوه بـ "خطر كارثي" يهدد رواد االفضاء نتيجة تقلص وانكماش القمر. 

سبب انكماش القمراضافة اعلان

ووفقا لاستنتاجات العلماء من جامعة ميريلاند، فإن القمر ينكمش لأن قلبه المعدني الكثيف يبرد تدريجيًا. 
ونتيجة لذلك، ينكمش سطح القمر ويصبح أكثر هشاشة - وبالتالي أكثر عرضة للهزات الزلزالية المعروفة باسم "الزلازل القمرية". 
وحذروا من أنه إذا تسببت هذه الهزات في حدوث انهيارات أرضية، فقد تشكل خطرا على رواد فضاء أرتميس التابعين لوكالة "ناسا" بعد هبوطهم في نهاية المطاف على القمر. 
ويتقلص القمر بشكل تدريجي للغاية خلال 4.4 مليار سنة منذ تشكله، وفقا لفريق الخبراء. 
وتقلص محيط القمر بأكثر من 45 مترًا، حيث برد قلبه على مدار مئات الملايين من السنين الماضية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". 

طريقة انكماش القمر

وبنفس الطريقة التي تتجعد بها حبة العنب عندما تنكمش إلى زبيب، فإن القمر أيضًا يتجعد عندما ينكمش. 
وعلى عكس الجلد المرن الموجود على العنب، فإن سطح القمر هش، مما يتسبب في تكوين عيوب حيث تدفع أجزاء القشرة بعضها البعض.
وهذا يسبب الزلازل القمرية - ويمكن أن يؤدي إلى انهيارات أرضية تعرض سكان القمر للخطر. 
وقال مؤلف الدراسة نيكولاس شمير، الجيولوجي في جامعة ميريلاند: "مع اقترابنا من تاريخ إطلاق مهمة أرتميس المأهولة، من المهم الحفاظ على سلامة رواد الفضاء ومعداتنا وبنيتنا التحتية قدر الإمكان".
وأضاف: "يساعدنا هذا العمل في الاستعداد لما ينتظرنا على القمر - سواء كان ذلك هياكل هندسية يمكنها تحمل النشاط الزلزالي القمري بشكل أفضل أو حماية الناس من مناطق خطيرة حقًا".

صدوع المنطقة القطبية الجنوبية للقمر

وفي دراستهم، ربط العلماء مجموعة من الصدوع الموجودة في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر بواحدة من أقوى الزلازل القمرية التي سجلتها أجهزة قياس الزلازل أبولو، في 13 مارس 1973.
وباستخدام نماذج لمحاكاة استقرار المنحدرات السطحية في المنطقة، وجد الفريق أن بعض المناطق كانت معرضة بشكل خاص للانهيارات الأرضية الناجمة عن الهزات الزلزالية. 
ويقول الخبراء إن الانكماش المستمر للقمر أدى إلى تشوه سطحي ملحوظ في المنطقة القطبية الجنوبية. 
كما تصادف، فإن الجنوب القمري هو المكان الذي تهدف فيه مهمة أرتميس 3 - وهي أول مهمة تضع أشخاصًا على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا - إلى الهبوط. 
وفي وقت لاحق من برنامج أرتميس، على الأرجح بعد عام 2030، تهدف "ناسا" إلى إنشاء معسكر أساسي في جنوب القمر.
وتهتم وكالات الفضاء بشكل عام بالهبوط في المنطقة الجنوبية من القمر بسبب الاحتياطيات الغنية من الجليد المائي هناك. 
ويمكن أن يكون مصدرًا لمياه الشرب لمستكشفي القمر ويمكن أن يساعد في تبريد المعدات، أو يمكن تفكيكه لإنتاج الهيدروجين للوقود والأكسجين للتنفس. 

الزلازل القمرية 

لكن الزلازل القمرية والانهيارات الأرضية الناتجة عنها لديها القدرة على تدمير معسكر قاعدة أرتميس، بما في ذلك المباني والبنية التحتية.  
وأعرب مؤلفو الدراسة عن القلق إزاء الزلازل القمرية الضحلة (SMQs)، التي تحدث بالقرب من سطح القمر، على بعد مائة ميل فقط أو نحو ذلك في القشرة.
وعلى غرار الزلازل التي تحدث على الأرض، يمكن أن تكون قوية بما يكفي لتدمير المباني والمعدات وغيرها من الهياكل التي من صنع الإنسان. 
ولكن على عكس الزلازل، التي تميل إلى أن تستمر لبضع ثوان أو دقائق فقط، يمكن أن تستمر الزلازل القمرية الضحلة لساعات. 
وسيواصل الباحثون رسم خريطة للقمر ونشاطه الزلزالي، على أمل تحديد المزيد من المواقع التي قد تشكل خطورة على الاستكشاف البشري.
وتم تأجيل الهبوط التالي على القمر مؤخرًا إلى عام 2026.
ذر الفريق في ورقته البحثية المنشورة في مجلة "علوم الكواكب" من أن "الهزات الزلزالية الخفيفة قد تكون كل ما هو ضروري لإحداث انهيارات أرضية في الثرى" . 
وأضاف: "ينبغي أخذ احتمال وقوع أحداث زلزالية قوية ناجمة عن صدوع الدفع النشطة في الاعتبار عند إعداد وتحديد مواقع البؤر الاستيطانية الدائمة وتشكل خطرًا محتملاً على الاستكشاف الآلي والبشري المستقبلي للمنطقة القطبية الجنوبية".  

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