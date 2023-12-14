الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خبير أرصاد: طقس الإجازة المطولة معتدل نهارًا بارد ليلاً

GBS1lQUXcAAExHF
طقس نهاية الأسبوع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بشر خبير الطقس واأرصاد عبد العزيز الحصيني بالاجواء المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع والاجازة المطولة.

استقرار الأجواء على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أن تشهد أجواء المملكة اعتبارًا من يوم غد الجمعة وحتى يوم الأحد استقرارًا مع أجواء جيدة على عموم الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية.

أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلاً

واضاف أن السماء متوقع أن تكون صحوًا بوجه عام مع أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلاً، وتزاد البرودة كلما تم الاتجاه شمالاً وفي ساعات الليل المتأخرة
وطالب الجميع بأن يكشتوا نهارًا ومن يبقى في الليل لابد من ملابس ثقيلة في الاماكن المكشوفة.


وأشار إلى الارض في هذه الأيام مخضرة وباذر الربيع منتشر في أجزاء من الشمالية وشمالي الوسطى والشرقية والصمان، وفي مكة والساحل الأوسط والجنوبي من المملكة تكون الأجواء من معتدلة إلى تميل للحرارة نهارًا ومن لطيفة الى تميل للبرودة فجرًا وتزداد البرودة خارج المدن.

مؤشرات لحالة جوية نهاية الأسبوع القادم

ونوه إلى فرصة هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة، حيث تنشط على أجزاء من القطاع الغربي، مع مؤشرات لحالة جوية نهاية الأسبوع القادم وهي ضعيفة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية ونجران، بسبب الرياح المثيرة للأتربة المثارة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تفاصيل وضوابط إلغاء عقد الإيجار.. والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

بالأنظمة واللوائح.. منصة "استطلاع" تطرح 32 مشروعاً لأخذ المرئيات بشأنها

بعد مفاجأة هيئة العقار.. طريقة وشروط ومميزات الدفع عبر منصة إيجار

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

186986_1_1672605332 11:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. توقعات بحالة من عدم الاستقرار على أجواء المملكة

images 10:06 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

من السبت للاثنين.. تحذير من أمطار رعدية على معظم المناطق

GAJ0AO8WIAAhlxW 4:05 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق الأسبوع المقبل

19_2020-637181528406055016-605 9:07 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بهذه المناطق.. خبراء الأرصاد يكشفون الحالة المطرية ويُحذرون من انخفاض الحرارة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

186986_1_1672605332
11:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. توقعات بحالة من عدم الاستقرار على أجواء المملكة

العالم فى اسبوع
6:01 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. 100 ألف وحدة سكنية جديدة وأشهر أساليب الاحتيال على المواطنين

ا
12:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

حي الشرائع (مكة).. نزهة واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة رفقة عائلتك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
3:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. مفاجأة بشأن ظهور نتائج فحص الزواج وتسجيل الأرامل والمطلقات في الإسكان التنموي

GBTQNbxXgAAvCpz
3:03 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

images (2)
2:05 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
1:09 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. "النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية

وزارة الداخلية
1:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة

جواز السفر
12:13 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. الجوازات: لا يُشترط تغيير جواز السفر ولكن عليك الالتزام بهذه الشروط