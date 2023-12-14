خبير أرصاد: طقس الإجازة المطولة معتدل نهارًا بارد ليلاً

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بشر خبير الطقس واأرصاد عبد العزيز الحصيني بالاجواء المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع والاجازة المطولة.





استقرار الأجواء على هذه المناطق اضافة اعلان



أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلاً



مؤشرات لحالة جوية نهاية الأسبوع القادم



رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أن تشهد أجواء المملكة اعتبارًا من يوم غد الجمعة وحتى يوم الأحد استقرارًا مع أجواء جيدة على عموم الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية.واضاف أن السماء متوقع أن تكون صحوًا بوجه عام مع أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلاً، وتزاد البرودة كلما تم الاتجاه شمالاً وفي ساعات الليل المتأخرةوطالب الجميع بأن يكشتوا نهارًا ومن يبقى في الليل لابد من ملابس ثقيلة في الاماكن المكشوفة.وأشار إلى الارض في هذه الأيام مخضرة وباذر الربيع منتشر في أجزاء من الشمالية وشمالي الوسطى والشرقية والصمان، وفي مكة والساحل الأوسط والجنوبي من المملكة تكون الأجواء من معتدلة إلى تميل للحرارة نهارًا ومن لطيفة الى تميل للبرودة فجرًا وتزداد البرودة خارج المدن.ونوه إلى فرصة هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة، حيث تنشط على أجزاء من القطاع الغربي، مع مؤشرات لحالة جوية نهاية الأسبوع القادم وهي ضعيفة.في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية ونجران، بسبب الرياح المثيرة للأتربة المثارة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.