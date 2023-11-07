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خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويحذرون من تجمع المياه بهذه الأماكن

السيول أمطار
أمطار وسيول بعدة المناطق
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كشف خبراء الأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن خريطة الأمطار المتساقطة على مناطق المملكة، محذرين من تجمعات المياه بعدد من الأماكن.اضافة اعلان

برق ورعد وسحب ركامية بهذه المناطق

وحسب "طقس العرب"، فقد تكثر السحب الركامية وتأثيرها على أجزاء من جازان وجزر فرسان.
وتُشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تكاثر السحب الركامية في مناطق جنوب غرب المملكة، وتؤثر على كل من أبها وأجزاء من عسير، بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا وزخات من البرد.

تحذير من ارتفاع منسوب المياه بالطرقات والأودية

وحذر الخبراء، من ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، وجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق، وقد تمتد زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة إلى كل من الطائف ومكة المكرمة وجدة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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