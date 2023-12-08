حي الشرائع (مكة).. نزهة واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة رفقة عائلتك

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تعد مدينة الطائف من أكثر المدن التي تستقطب العديد من المواطنين، وكذلك السياح من جميع أنحاء العالم؛ لقضاء بعض أوقات العطلات الرسمية بها، ويرجع ذلك أنها تتمتع باحتوائها على العديد من المناطق الراقية والفاخرة والتي تشتهر بهدوء طبيعتها. اضافة اعلان

ومن يحصل على نزهة في هذه المدينة يعزل نفسه بعيدًا كل البعد عن ضجيج المدينة كما تتمتع أحياءها بتوفير كافة الخدمات والمرافق التي تجعلك تشعر بالراحة والسعادة.





حي الشرائع وتوافر الخدمات



شقق فندقية



عنوان حي الشرائع مكة



أفضل الأنشطة في حي الشرائع مكة



من ضمن الأحياء التي نالت على شهرة واسعة في وقت قصير هو حي الشرائع مكة أو ما يطلق عليه بحي شرائع المجاهدين ،وذلك نسبة لوجود جيش قادمين مع الملك عبد العزيز- رحمه الله- والذين اتخذوا من الأشرعة ساتر من أشعة الشمس الحارقة.وليس بغريب أن يستقطب حي الشرائع مكة العديد من السياح بغرض قضاء وقت ممتع فيها أو للعيش فيها ،وذلك لأنها توفر بداخلها العديد من الخدمات والمرافق التي قد يحتاجها السياح.في حي الشرائع ستجد العديد من الشقق الفخمة والفنادق الراقية التي توفر لزوارها جميع الخدمات التي تجعلهم يشعرون بالراحة والأمان، كما يتزين حي الشرائع بالعديد من المتاجر والمحلات إلتي توفر بداخلها جميع المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها ابتدأ من الخضروات والفواكه وصولاً إلى الملابس والأحذية والحقائب.بينما إذا كنت تبحث عن المتعة والترفيه، فستجد إن الحي يحوي بداخله مجموعة متنوعة ومميزة من الحدائق والمنتزهات التي بتأكيد سوف تسعدك أنت وأطفالك.إذا كنت تتسأل عن موقع حي الشرائع فإنه يقع في وسط المدينة حيث يحده من الشرق المغمس، ومن الشمال المسلية والجعرانة.- عند زيارتك الأولى لتلك المدينة الخلابة، وكنت تبحث عن مكان الإقامة فلا تقلق فكل ما عليك هو الذهاب إلى حي الشرائع ،الذي يعد من أرقى الاحياء الموجودة في المدينة.- كما أن هناك يمكنك التمتع بالأجواء الهادئة التي تبعد كل البعد عن ضجيج المدينة وازدحامها، كما ستجد أن الحي يضم بداخله العديد من الفنادق الراقية التي توفر لزوارها جميع الخدمات والمرافق التي تشعره بالراحة والأمان.- كما يمكنك التجول في حي الشرائع لاستكشاف ما يوجد بداخلها من محلات أو متاجر التي توفر بداخلها كافة المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجها اي يبحث عنها أي مواطن.- بالإضافة إلى ذلك ستجد أن الحي يوفر بداخله مجموعة متنوعة من الحدائق والمنتزهات التي تتزين بالمناظر الطبيعيه الخلابة التي تتمثل في الأشجار العالية الضخمة والنباتات المزهرة والفواحة، كما يتوفر هناك تشكيلة متنوعة ومميزة من الألعاب الكهربائية التي تشعرك بالسعادة والمرح إنت واطفالك.



- وبجانب هذا ستجد أن حي الشرائع يتمتع باحتوائه على العديد من المطاعم والمقاهي التي تتميز بتقديم أطيب وأشهى الأكلات والمشروبات المميزة.





كيف أصل إلى حي الشرائع مكة