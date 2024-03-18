حكاية أول بئر نفط جرى اكتشافه في المملكة.. تفاصيل شيقة (فيديو)

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للنفط واكتشافه في المملكة قصة شيقة تدل على قوة العزيمة التي كان يتمتع بها موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز (رحمه الله) والإصرار على النجاح وعدم الاستسلام للفشل.





قصة اكتشاف البترول في المملكة



وبدأت القصة يوم 4 من صفر 1352 الموافق 29 من مايو 1933 حين وقع الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا "سوكال" بعد أن أنعش اكتشاف النفط في البحرين المجاورة الآمال بوجود مخزونات من الذهب الأسود في الأراضي السعودية.

وأعقب التوقيع توافد الجيولوجيون الأوائل في 23 من سبتمبر 1933 وحطوا رحالهم ونزلوا عند "قرية" الجبيل الساحلية التي تبعد نحو 105 كيلومترات شمال مدينة الدمام.







للمزيد من التفاصيل في تقرير طارق المزهودpic.twitter.com/JUbps8LvhT فيديو | "أم عقلا" وتاريخ أول بئر نفط.. نقب عنها في السعوديةللمزيد من التفاصيل في تقرير طارق المزهود #الراصد March 17, 2024

أم عقلا وتاريخ أول بئر نفط في المملكة



مخزونات من الذهب الأسود في أراضي المملكة



إنتاج الزيت المتدفق من آبار الدمام بلغ 3840 برميلاً







للمزيد من التفاصيل في تقرير طارق المزهودpic.twitter.com/JUbps8LvhT فيديو | "أم عقلا" وتاريخ أول بئر نفط.. نقب عنها في السعوديةللمزيد من التفاصيل في تقرير طارق المزهود #الراصد March 17, 2024

وما أن التقطوا أنفاسهم حتى امتطوا الإبل والسيارة في يوم وصولهم نفسه لكي يلقوا نظرة على جبل البري الذي يقع على بعد 11 كيلومترًا جنوب الجبيل، بعدها بأسبوع قاموا بالتوغل جنوباً وإجراء فحص جيولوجي لتلال جبل الظهران لتتواصل بعدها عمليات الفحص والبحث والتنقيب التي لم تحقق أي نجاح ذي قيمة لمدة سنتين.وتقع أم عقلا على بعد 250 كيلو مترًا جنوب شرقي الرياض، حيث شهدت حفر أول بئر نفط بالمملكة على عهد الملك عبدالعزيز (رحمه الله).ولبرنامج "الراصد"، قال المواطن المسن ناصر العطني أحد أعيان "أم عقلا"، إن البلد يضم أول بئر تم حفره للتنقيب عن النفط من خلال شركة أرامكو مع شركات أجنبية، وبعد ذلك ظهر النفط وتم الحفر في الظهران والدمام.وفي 30 من إبريل 1935 تقرر بدء العمل في حفر بئر الدمام رقم 1 وبعد سبعة أشهر من التأرجح بين الأمل واليأس والإخفاق والنجاح أنتجت البئر دفعة قوية من الغاز وبعض بشائر الزيت، وذلك حينما وصل عمق الحفر إلى قرابة سبعمائة متر ولكن أجبر عطل في المعدات طاقم الحفر على إيقاف تدفق البئر وتم سده بالإسمنت.وكانت بئر الدمام رقم 2 أفضل حالًا، وقد بدأ العمل في حفرها في الوقت الذي أغلقت فيه البئر الأولى أي في 8 من فبراير 1936.وما إن جاء يوم 11 من مايو من العام نفسه حتى كان فريق الحفر قد وصل إلى عمق 633 مترًا، وحينما اختبرت البئر في شهر يونيو 1936، تدفق الزيت منها بمعدل 335 برميلاً في اليوم، وبعد انقضاء أسبوع على ذلك الاختبار، وإثر المعالجة بالحامض، بلغ إنتاج الزيت المتدفق من البئر 3840 برميلاً يوميًا، شجع ذلك على حفر آبار الدمام 3 و4 و5 و 6، دون انتظار التأكد من أن الإنتاج سيكون بكميات تجارية أو التعرف على حجم الحقل المكتشف، ثم صدر قرار في شهر يوليو بإعداد بئر الدمام رقم 7 لتكون بئر اختبار عميقة.وكانت زيادة حجم العمل تعني المزيد من الرجال والعتاد والمواد، وأصبح موقع العمل غير قادر على استيعاب الزيادة في عدد العاملين.ومع نهاية عام 1936، ارتفع عدد العاملين من السعوديين إلى 1076 عاملاً بالإضافة إلى 62 عاملاً من خارج المملكة.وكان يفترض أن تسير الأمور بشكل طبيعي، لكن حدث في ذلك الوقت ما لم يكن متوقعًا، فقد أخفقت بئر الدمام رقم 1 بعد أن جرى حفرها إلى عمق يزيد على 975 متراً.أما بئر الدمام رقم 2 فقد تبين أنها «رطبة» بمعنى أنها تنتج الماء بشكل رئيس، إذ كان إنتاجها منه يزيد بمقدار ثماني أو تسع مرات على حجم إنتاجها من الزيت.ولم يزد إنتاج بئر الدمام 3 على 100 برميل من النفط الثقيل يوميًا، مع وجود الماء في هذا الإنتاج بنسبة 15 بالمئة.وبالنسبة لبئري الدمام رقمي 4 و 5 فقد اتضح أنهما جافتان أي غير قادرتين على إنتاج أي سوائل، وكذلك كان الحال مع البئر رقم 6.