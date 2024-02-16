حفلات شواء وأوقات ممتعة والدخول مجاني.. نزهتك اليوم في حديقة الأمير سلطان بن سلمان

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تعد حديقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بالباحة، من أجمل الحدائق الموجودة في المدينة، والتي يمكن ان تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك وسط أجواء طبيعية وهواء نقي بعيدًا عن ضوضاء المدينة.

وتتميز الحديقة بوجود مساحات خضراء كبيرة، كما تتوفر بها العديد من الخدمات و المرافق، وتتنوع بها الأنشطة لكي يحظى الزوار بوقت رائع يجدون فيه كل احتياجاتهم.





أهم الأنشطة في حديقة الأمير سلطان بن سلمان





1- التنزه في ممرات الحديقة



2- ركوب الدراجات



3- افتراش الأرض الخضراء



4- ألعاب خاصة للأطفال



5- تناول وجبة الطعام



6- تأمل الطبيعة الخضراء الجميلة



7- أماكن الشواء



خدمات ومرافق متوفرة بحديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة



أسعار دخول حديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة



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أين تقع حديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة

