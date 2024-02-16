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حفلات شواء وأوقات ممتعة والدخول مجاني.. نزهتك اليوم في حديقة الأمير سلطان بن سلمان

حديقة الأمير سلطان بن سلمان
حديقة الأمير سلطان بن سلمان
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تعد حديقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بالباحة، من أجمل الحدائق الموجودة في المدينة، والتي يمكن ان تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك وسط أجواء طبيعية وهواء نقي بعيدًا عن ضوضاء المدينة.اضافة اعلان
وتتميز الحديقة بوجود مساحات خضراء كبيرة، كما تتوفر بها العديد من الخدمات و المرافق، وتتنوع بها الأنشطة لكي يحظى الزوار بوقت رائع يجدون فيه كل احتياجاتهم.

أهم الأنشطة في حديقة الأمير سلطان بن سلمان


1- التنزه في ممرات الحديقة

تضم الحديقة العديد من الممرات المرصوفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للتجوال والمشي والركض واللعب بالكثير من الألعاب، وهي عبارة عن مكان واسع تتسع لأشخاص كثيرين و بالتالي تتميز الحديقة بتوفيرها لأوقات ممتعة ومسلية للزوار.

2- ركوب الدراجات

تتوفر في الحديقة العديد من العجلات الهوائية كالدراجات والتي يمكنك استئجارها لبعض الوقت بسعر رمزي مع أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، حيث يُمكنك ركوب الدراجات في المسارات المخصصة لذلك و الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة و الأجواء الخلابة، بالإضافة إلى إمكانية توثيق لحظاتك بالتقاط مختلف الصور التذكارية المميزة.


3- افتراش الأرض الخضراء

يوجد في الحديقة العديد من الجلسات المختلفة و التي يفضلها الزوار، حيث يمكن الجلوس على المقاعد والاسترخاء وسط أصوات الطبيعة وزقزقة العصافير التي تعم الحديقة، بالإضافة إلى ذلك يُمكنكم الافتراش على العشب الأخضر والاستمتاع بالمساحات الخضراء، التي تهدئ الأعصاب وتريح النفس من ضوضاء المدينة المعتاد.

4- ألعاب خاصة للأطفال

تتوفر في الحديقة منطقة خاصة لألعاب الأطفال، فيمكن للأشخاص الذين لديهم أطفال القيام بجلبهم إلى الحديقة ليستمتعوا بأوقاتهم في المنطقة المخصصة لهم و اللعب بأمان، حيث خصصت الحديقة مجموعة ممتعة من الألعاب المفضلة على قلوبهم والتي يقضون بها الساعات وهم يلعبون، وبالتالي تستمتع أنت والعائلة بقضاء أجمل الأوقات في الحديقة.


5- تناول وجبة الطعام

بعد قضاء يوم طويل بصحبة أصدقائك في الحديقة لابد لك من البدء بالشعور بالجوع، و بالتالي ستحتاج لتناول وجبة طعام لتستعيد طاقتك، إذ يقوم أغلب الزوار بإحضار وجبات الطعام معهم، كما يقوم بعضهم بشراء وجبات جاهزة إلى جانب بعض المشروبات من المطاعم القريبة من الحديقة والتي منها على سبيل المثال مطعم “البيك”.


6- تأمل الطبيعة الخضراء الجميلة

تجذب الحديقة أغلب الزائرين بسبب طبيعتها الجميلة و هدوئها المميز، إذ تستطيع القدوم مع العائلة أو الأصدقاء و الجلوس في الحديقة التي تمتلئ بالكثير من النباتات الجميلة و المناظر الخلابة من حولك، و هو جو مناسب جدًا للتأمل ولإلتقاط أجمل الصور لتوثيق اللحظة.


7- أماكن الشواء

يوجد في أرجاء الحديقة أماكن مخصصة لممارسة حفلات الشواء مع الأسرة أو الأصدقاء على حدٍ سواء، إذ يُعد هذا النشاط من أكثر الأنشطة ممارسةً في الحديقة، فهي من الأنشطة و الأجواء اللذيذة التي يجب تجربتها عند القيام بزيارة الحديقة للمرة الأولى.

خدمات ومرافق متوفرة بحديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة

- تحتوي الحديقة على حمامات عامة.
- توفر الحديقة موقف عام للسيارات.


أسعار دخول حديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة

يعتبر الدخول الى الحديقة مجاني بشكل كامل.

فنادق قريبة من حديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة

تتعدد الفنادق في مدينة الباحة لتكون قريبة من الأماكن السياحية وخاصة الحدائق، وكذلك هناك بعض الفنادق القريبة من الحديقة ونذكر منها:


الفيصل للوحدات السكنية الباحة

يُعد من أفضل فنادق الباحة ويُعتبر من أقرب الفنادق للحديقة، حيث يبعد حوالي 4.3 كم عنها من طريق الشيخ سعود، ويقع بالقرب من الأماكن الترفيهية الأخرى مثل؛ منتزه رغدان وأيضًا تجد بالجوار منتزه غابة شهبة.

فندق سويس سبيريت الباحة

يعتبر من فنادق المدينة ذات الأربع نجوم والذي يبعد عن الحديقة حوالي 6.3 كلم.


أين تقع حديقة الأمير سلطان بن سلمان الباحة

يمكنك الوصول إلى حديقة الأمير سلطان بن سلمان بالباحة، عن طريق اتباع خرائط جوجل عبر الضغط هنا





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