جدول عبادي مقترح لشهر رمضان.. كيف تحقق أقصى استفادة بكل دقيقة في يومك؟

أ أ

شهر رمضان هو أفضل شهور العام، وهو شهر ميزه الله تعالى بنزول القرآن فيه، وفيه ليلة القدر، التي جعلها الله قيامها والعبادة فيها أفضل من 83 عامًا كاملة.

لذا، فإن استثماره في الطاعة لهو من الأولويات التي ينبغي على المسلم ألا يفوتها منذ أول لحظة في شهر الصيام، وحتى يكون فيه من الفائزين.

الأجر مضاعف في رمضان



وفي هذه الأعمال الأجور مضاعفة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُل عمل ابن آدم يُضاعفُ، الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمئة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، رواه مسلم.وفي الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عمرة في رمضان تُعدل بحجة"، أو قال: "حِجة معي".وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟، فقال: "صدقة في رمضان".كما أن كل ذنب يغفر إذا تاب العبد توبة صادقة. لذلك، عليك ألا تفوت للحظة في شهر المغفرة وأن تسارع إلى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحات الطيبات.وعلى الرغم من أن العبادة الأساسية في شهر رمضان هي الصيام، إلا أن هناك العديد من العبادات الأخرى التي يمكنك القيام بها.

كيف تحقق أقصى استفادة من الشهر الكريم؟

وفيما يلي بعض المقترحات لتحقق أقصى استفادة من الشهر الكريم، وفق ما نشرته وكالة المعلومات الإسلامية.

-حاول أن تذهب إلى الفراش مبكرًا كل يوم، أي قبل الساعة 10 مساءً.

-استيقظ الساعة 2.30 صباحًا لأداء صلاة التهجد من الساعة 2.45 إلى 3.15 صباحًا.

-بعد التهجد، اقرأ القرآن لمدة 20 دقيقة، من الساعة 3.15 إلى 3.35 صباحًا. وبين جلسات قراءة القرآن هذه، تضرع إلى الله بالدعاء وارج منه كل ما فيه الخير.

تناول السحور من الساعة 03.35 إلى الساعة 04.05 صباحًا.

بعد تناول السحور يمكنك الراحة لمدة 15 دقيقة لانتظار الآذان ولكن الأفضل عدم النوم.

ثم يمكنك أداء صلاة الفجر الساعة 4.30.

خصص 30 دقيقة من وقتك من الساعة 5.00 إلى 5.30 لأداء أذكار الصباح. أكد نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أهمية الدعاء والذكر كجزء رئيس من الروتين اليومي للمؤمنين.

يمكنك صلاة الضحى 4 ركعات على الأقل من الساعة 10.00 إلى الساعة 10.30 صباحًا.

استحم وصل صلاة الظهر الساعة 12 ظهرًا. بعد صلاة الظهر، اقرأ أو استمع لتلاوة القرآن، أو ردد الأذكار لمدة 20 دقيقة على الأقل.

أداء صلاة العصر الساعة 15.00 وقراءة أذكار المساء لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك، أفطر عند أذان المغرب، وقبل أن تفطر، احرص على الدعاء وطلب كل ما تتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستجيبه لك، فالدعاء لن يرد في ذلك الوقت.

اذهب إلى المسجد لأداء صلاة المغرب والعشاء، ومن ثم اختتم يومك بأداء صلاة التراويح جماعة في المسجد.



