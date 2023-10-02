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صحيفة تواصل الالكترونية

توفير مليون فرصة تدريبية.. إعادة تأهيل خريجي التخصصات النظرية ضرورة وطنية

الموارد البشرية1
إعادة تدريب التخصصات النظرية
أ أ
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يواجه عدد من خريجي الجامعات في التخصصات النظرية إشكالية في التعامل مع سوق العمل، نظرًا لتخصصاتهم الدراسية التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل من الخريجين.اضافة اعلان
المهتمون بسوق العمل والشأن التعليمي، أجمعوا على أهمية إعادة تأهيل الخريجين في التخصصات النظرية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل.
ويرى فريق آخر ضرورة مراجعة خطط الجامعات بالكامل على صعيد التخصصات وهيئة التدريس، فيما أكدت وزارة الموارد البشرية على إطلاق مبادرات لتوفير مليون فرصة تدريب بحلول 2025.


إعادة النظر في خطط الجامعات

يطالب الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقًا، أن الأمر لا يقتصر على إعادة تأهيل خريجي الدراسات النظرية، مع أهمية ذلك بل في إعادة النظر في خطط الجامعات ومناهجها.
وقال لابد من الخروج بالجامعات من النهج التقليدي المتوارث منذ عقود بما في ذلك اعتماد نهج جديد في اختيار أعضاء هيئة التدريس، وفقًا لـ"المدينة".
وأضاف، إن إعادة التأهيل لخريجي الدراسات النظرية ضرورة ملحة لأن السوق في السنوات الماضية أتخم بهم والجامعات عليها أن تعد نفسها بشكل جيد لإعادة تأهيلهم إلى جانب المعاهد والمراكز المتخصصة.


الجهات المسؤولة عن تأهيل الشباب

 ويشير الدكتور سعد عثمان، إلى أن الشباب هم الشريحة الأكثر عددًا وتأهيلهم لسوق العمل يقع على عدة جهات ومنها الجامعات والتي ينبغي أن تسير وفق المتغيرات العالمية.
وأضاف، لابد أن نجعل الطالب لديه الاستعداد المبكر للمهارات التي يتطلبها سوق العمل قبل تخرجه، على ألا يشمل التطوير الخريج فحسب بل من هم على رأس العمل أيضًا.


توفير مليون فرصة تدريبية بنهاية 2025

وقررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق، عدة مبادرات لتأهيل القوى العاملة في سوق العمل من خلال حزمة من المحفزات على التدريب ومن أبرزها حملة «وعد» الوطنية.
والتي تستهدف توفير أكثر من مليون فرصة تدريبية بنهاية عام 2025 وتشمل جميع فئات الشباب من الباحثين عن عمل والخريجين والموظفين عل رأس العمل.
وأشارت الوزارة إلى بناء السياسات المحفزة وتأهيل وتطوير الشباب في كافة قطاعات سوق العمل، كما أطلقت جائزة العمل السنوية بمسار مخصص لتنمية مهارات وتدريب الخريجين والباحثين عن عمل.


تراجع الأقسام النظرية في الجامعات

ويشير بندر البلادي، إلى أن بعض الأقسام النظرية لم تكن ضمن الخيارات المتاحة أثناء تسجيل ابنه في التعليم الجامعي، مما يشير إلى تقليص القبول في التخصصات النظرية.
وأضاف، بأن المهارات التي يمتلكها الشباب لن تكون كافية وهو ما تعمل عليه بعض الجامعات من خلال البرامج والدورات والتدريب الميداني في القطاعات المختلفة، لتقليل الفجوة بين الواقع الأكاديمي و العملي.


توسيع المدارك واكتساب الخبرات

ويقول ياسر الشهري، وهو خريج أحد التخصصات النظرية: قد لا يكون تخصصي الجامعي ذا صلة بواقع سوق العمل ولكنه وسع مداركي واكتسبت من خلاله ثروة وعمق معرفي.
معربًا عن أمله في أن يتسع نطاق التدريب من بعض الجهات لخريجي التخصصات النظرية.
ويرى عبدالرحمن جارالله وهو أحد المستثمرين في سوق العمل أن عددًا من الشباب خريجي الجامعات والذين لا يحملون مؤهلات تقنية ومهنية استطاعوا أن يدخلوا السوق بحماس ورغبة.
وذلك بفضل الدورات التي التحقوا بها بعد دراستهم الجامعية، وإدراكهم بأن الطموح لا يقف على مؤهل معين.


8 برامج دبلوم عن بعد

ويقول الدكتور جمعان سالم الغامدي، عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز: إن جامعته أعلنت هذا العام عن تقديم ثمانية برامج دبلوم عن بعد، وستة عشر برنامج دبلوم حضوري في الفترة المسائية.
وأضاف كما تقدم ثلاثة برامج دبلوم مهنية منتهية بالتوظيف لصالح شركة البحر الأحمر الدولية لتعزيز مكانة المملكة في خارطة السياحة العالمية.

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