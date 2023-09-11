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توضيح من منصة مساند بشأن إيداع رواتب وأجور العمالة

منصة مساند
مساند
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حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، مدى إمكانية إيداع رواتب وأجور العمالة بدون حساب بنكي.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يمكن دفع راتب العاملة بتحويل لجهة اتصال عادي؟ ".

دفع الأجور والمستحقات



وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك بإمكانك دفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابة أو من خلال بطاقة رواتب العمالة المنزلية.ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.

ولمزيدمن المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي :

كذلك حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر furpay :

4 خطوات لتحويل راتب العمالة

- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة
- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة
- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويل

مدة تحويل تكلفة نقل العمالة



وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة  ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.

وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.

آلية توثيق العقود 



وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، قد حدد في وقت سابق، آلية توثيق العقود للعمالة المنزلية.
وردًا على استفسار حول آلية إجراء تعديل راتب بمساند، قالت عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “هي خدمة لتوثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة”.

عقود العمالة المنزلية



وأطلقت “مساند”، خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة ولا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

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