الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

توجيهات عاجلة من خادم الخرمين.. تفاصيل تمديد الدعم الإضافي واستمرار حساب المواطن ورفع الحد الأدنى لمعاش الضمان

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

 خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (3) أشهراضافة اعلان
الرياض 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 08 أكتوبر 2023 م واس

انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسًا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وتضمن التوجيه الكريم التالي:
أولًا: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً.
ثانيًا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.
ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
خامساً: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


اقرأ أيضا

السحب
12:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الظاهرة والتأثير.. "المسند" يكشف سر سحب "الماماتوس" تحت المزن الركامي

رياح مثيرة للأتربة والغبار
10:36 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من رياح وأتربة مثارة لـ 7 مساءً

مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون
6:05 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة: 8 دقائق زمن الاستجابة للوصول للمصاب

الإجازة المرضية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

الإجازة المرضية.. شروط مهمة قبل طلبها وخطوات لابد منها

اقرأ أيضا

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة بعدة مناطق حتى المساء

العالم في أسبوع.. تأثير الرخصة المهنية على العلاوة السنوية وسن العامل المنزلي وتنظيم إجرامي لرجال أعمال

مع كوب قهوة استمتع بمناظر خلّابة.. نزهتك اليوم في منتزه قرضة بمحافظة فيفا

نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني بعد عملية استغرقت 16 ساعة (تفاصيل)

وصف الإسلام بأنه في أزمة.. ورطة لماكرون المأزوم بداية من صفعه وحتى بق الفراش

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن (11) 11:58 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مستفيدو حساب المواطن يتطلعون إلى تمديد جديد للدعم الإضافي

اقرأ أيضا

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
3:15 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات سبتمبر

16900307030
12:51 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

الضباب
11:01 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة لـ 10 مساءً

وزير التعليم
8:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من مؤتمر وزير التعليم .. كل ما يهم الطلاب والمعلمين والمبتعثين بالتفصيل (فيديوهات)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

حساب المواطن
1:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)