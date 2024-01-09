تنفيذ أجنحة فندقية بـ2.5 مليار ريال تعزز كفاءة الحج والعمرة

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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة. اضافة اعلان

نظمت المؤتمر وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الحالي في جدة سوبر دوم.





إنشاء أجنحة فندقية بـ 2.5 مليار ريال لخدمة الحج والعمرة



5 ملايين معتمر في 2023 لأول مرة تاريخيًا



تسليم وثائق حج 1445 بعد انتهاء موسم 1444 مباشرة



تطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة



شهد نائب أمير المنطقة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، والهيئة العامة للأوقاف، لإنشاء مشروع أجنحة فندقية بقيمة 2.5 مليار ريال.وتم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج ضيوف الرحمن، لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.وأعلن الربيعة أن عام 2023م هو أكبر عام يؤدي فيه المسلمون العمرة تاريخيًا بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.وقال إن استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات.وأضاف "للمرة الأولى في تاريخ الحج تم تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445هـ بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة، تحفيزًا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرًا.مؤكدًا أن الدول التي ليس لديها بعثات للحج، أطلقت الوزارة منصة نسك لخدمة الحجاج بشكل مباشر، حيث خدمت في عام 1444هـ 67 دولة، والتوسع في عدد من الدول لتخدم موسم حج هذا العام 1445هـ.وأوضح الوزير أن رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ5 مليارات ريال، كما أضيفت أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام.