تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وسيول تجري أنهارًا بعدة مناطق (فيديو)

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شهدت مناطق مختلفة من المملكة تساقط أمطار غزيرة أدت
لجريان السيول مع زخات البرد وهبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.
📍امطار #ابها الآن 😍👌🏻— طقس (@tqqs) May 25, 2024
السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
25 مايــو 2024م
متابعة | عادل الاحمري
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تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطةوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول التي تدفقت بقوة مع
برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من
مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة
لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية
والرياض.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
📍امطار كرا شرق #الباحة— طقس (@tqqs) May 25, 2024
السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
25 مايــو 2024م
متداول
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