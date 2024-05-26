تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وسيول تجري أنهارًا بعدة مناطق (فيديو)

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شهدت مناطق مختلفة من المملكة تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع زخات البرد وهبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.





السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

25 مايــو 2024م

متابعة | عادل الاحمري

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. pic.twitter.com/s7E9WgBlt5 📍امطار #ابها الآن 😍👌🏻السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ25 مايــو 2024ممتابعة | عادل الاحمري May 25, 2024

تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول التي تدفقت بقوة مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

25 مايــو 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/w5kxyJGEIP 📍امطار كرا شرق #الباحة السبت ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ25 مايــو 2024ممتداول May 25, 2024

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.