الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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تقلبات جوية.. أمطار غزيرة والسيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات (فيديو)

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سيول جارية
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات، نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.اضافة اعلان


السيول تحول الأودية والشعاب لبحيرات

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

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سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على هذه المناطق (فيديو)

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