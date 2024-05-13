تقلبات جوية.. أمطار غزيرة والسيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية
والطرقات، نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.
السيول تحول الأودية والشعاب لبحيراتوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف جرت
السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة
من المملكة.
📍سيل العبلة شمال كوبري #حوطة_سدير طريق الرياض القصيم— طقس (@tqqs) May 12, 2024
الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
12 مايو 2024م
متابعة | مازن ابوغانم
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أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير،
الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم،
الرياض والشرقية.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار كما يستمر تأثير
الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف
وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.
📍متداول— طقس (@tqqs) May 12, 2024
أمطار #الغاط الآن
الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
12 مايو 2024م
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