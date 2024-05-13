تقلبات جوية.. أمطار غزيرة والسيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات، نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.







السيول تحول الأودية والشعاب لبحيرات





الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

12 مايو 2024م

متابعة | مازن ابوغانم

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. pic.twitter.com/lvcV47WhgF 📍سيل العبلة شمال كوبري #حوطة_سدير طريق الرياض القصيمالأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ12 مايو 2024ممتابعة | مازن ابوغانم May 12, 2024

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





أمطار

الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

12 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/NrrsvJsoQX 📍متداولأمطار #الغاط الآنالأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ12 مايو 2024م May 12, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.