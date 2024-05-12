تفاصيل مؤثرة.. ما لا تعرفه عن أول "طفل أنابيب" في العالم

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في الخامس والعشرين من يوليو عام 1978، احتشدت وسائل الإعلام العالمية تخيم في مدينة أولدهام بمانشستر ببريطانيا، لاستقبال ما أسميت بــ "الولادة الأكثر انتظارًا منذ ألفي عام".

في ذلك اليوم، ولدت الطفلة لويز جوي براون، التي تتمتع بصحة جيدة وذات شعر أشقر وتزن (2.608 كجم).

وكانت هي أول "طفل أنبوب اختبار" في العالم: من بين ما يقدر بثمانية ملايين طفل ولدوا عن طريق التلقيح الاصطناعي.





التلقيح الاصطناعي



64 عملية نقل أجنة فاشلة



اهتمام غير عادي



زواج وإنجاب



في 10 نوفمبر 1977، خضعت لويز لإجراء أصبح معروفًا فيما بعد باسم التلقيح الاصطناعي في المختبر، والذي طوره طبيب أمراض النساء، باتريك ستيبتو عالم الأحياء روبرت إدواردز.وظلت لويز رمزًا للأمل للملايين الذين يتوقون إلى طفل، مع ذلك، في السبعينيات، كانت هناك ردود فعل متباينة للغاية تجاه الأمر، حيث قال الفاتيكان آنذاك، إن ذلك قد يكون له "عواقب وخيمة على الإنسانية".لكن بالنسبة للزوجين ليزلي وجون، سائق الشاحنة، كان اليأس هو الذي دفعهما إلى اغتنام الفرصة لإجراء إجراء تجريبي.وكانت ليزلي تحاول الحمل لمدة تسع سنوات دون جدوى، وذلك بسبب انسداد قناة فالوب.وبالصدفة، سمع طبيبها عن التقنية التي سيقوم بها كل من إدواردز وستيبتو في أولدهام، وأحالهما إليهما.كانت ليزلي امرأة خجولة ومنطوية على نفسها، لكنها كانت تتحلى بشجاعة وتصميم غيرا التاريخ.قالت لويز: "كانت أمي تريد طفلاً فقط، ومهما حدث، كانت ستفعل ذلك".تضمن العلاج إزالة بويضة من أحد مبيض ليزلي وخلطها في طبق بتري - وليس أنبوب اختبار- مع زرع الحيوانات المنوية لجون والجنين الناتج في رحمها بعد يومين، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن".وكانت هناك 64 عملية نقل أجنة سابقًا بين عامي 1971 و1977، لكن جميعها باءت بالفشل، وهي حقيقة لم تدركها ليزلي في ذلك الوقت.قالت لويز: "لم تدرك أن هذا سيكون الأول من نوعه في العالم إلا عند قرب نهاية حملها".وبعد أن وصلت لويز إلى المنزل بعد 11 يومًا من ولادتها، كان المنزل مليئًا بمئات البطاقات والرسائل والألعاب المحببة.وكانت هناك أيضًا رسائل كراهية، بما فيها يحتوي على رسائل مغطاة بسائل أحمر، وأنبوب اختبار زجاجي مكسور، وجنين بلاستيكي، مصحوبة برسائل تهديد.قالت لويز: "تخيل كم كان هذا الأمر مقلقًا بالنسبة لأمي".واستمرت مستويات الاهتمام غير العادية بحالتها طوال حياتها، وهو أمر اعترفت بأنه يمكن أن يكون "محطمًا للأعصاب".وأضافت: "عندما كنت أصغر سنًا، كان من الممكن أن يخطر على ذهني أن الجميع يعرف اسمي".وولدت أختها ناتالي، عام 1980، لتصبح الطفلة العشرين في مجال التلقيح الصناعي.علمت لويز لأول مرة عن كيفية خلقها عندما كانت في الرابعة من عمرها، عندما جلسها والداها لشرح عملية التلقيح الاصطناعي وأظهرا لها مقطع فيديو عن ولادتها.ووصفت نفسها بأنها "تشبه والدها إلى حد كبير"، من حيث أنها تأخذ مكانتها الفريدة في خطواتها، بينما كانت والدتها تكره الاهتمام: "كانت تقول أحيانًا إنها شعرت وكأنني لم أكن طفلتها؛ كانت تكرهني". أنها كانت تشاركني مع العالم".لكنها أصرت على “حياتي طبيعية. مثل أي شخص آخر، لكن مع إضافة الصحافة ووسائل الإعلام في المناسبات الخاصة".وعندما كبرت لويز، ظلت قريبة بشكل استثنائي من والدتها، التي كانت تحمي ابنتها بشدة، خاصة عندما كانت تتابع الأشياء القاسية والمؤذية التي يكتبها الناس عنها أحيانًا.قالت: "لا أمانع، ولكن لم يكن من اللطيف أن ترى أمي تعليقات حول هذا "الشيء" الذي ابتكرته".تزوجت من ويسلي موليندر، الذي كان يكبرها بثماني سنوات، وكان يعيش على الجانب الآخر من الطريق من عائلة براون وكان يقف وسط الحشود خارج منزلهم عندما أحضروا لويز إلى المنزل من المستشفى - وهي صدفة وصفتها، بطريقة لا معنى لها عادة: على أنه "غريب بعض الشيء".تزوجا في عام 2004، وبعد عامين رزقا بابن اسمه كاميرون، ثم تلاه آيدن في عام 2013، وكلاهما أنجبا دون علاج للخصوبة - على الرغم من أنها تؤمن بشدة بأن كل شخص يجب أن يكون له الحق في التلقيح الاصطناعي إذا كان في حاجة إليه.وهي تبلغ من العمر الآن 45 عامًا، وتعمل في وظيفة من الساعة 9 إلى 5 كموظفة في شركة شحن، مما يعكس تصميمها على العيش بشكل طبيعي قدر الإمكان.وتوفي والدها قبل أسبوعين من أن تصبح أمًا، وتوفيت ليزلي في عام 2012.وقالت: "أفكر في والدي طوال الوقت، ونتحدث عنهما. مع تقدمي في السن أدركت ما مرا به من أجل الحصول علي".