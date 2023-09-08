تفاصيل تقييم أداء مقدمي خدمات حجاج الخارج والداخل لموسم حج 1444هـ

معايير التقييم ومستويات أداء اضافة اعلان



ثلاثة محاور مختلفة لقياس الأداء



المحاور تخضع إلى تقييم ٦ خدمات أساسية



ضمان تحقيق رغبات ضيوف الرحمن



أعلنت وزارة الحج والعمرة نتائج التقييم لشركات حجاج الداخل والخارج التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ.وأوضحت أن معايير التقييم شملت، "الامتثال، وجودة الخدمة، ورضا الحاج" والتي صنفت على مستويات أداء "العالي، المتوسط، والمنخفض".وأضافت أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها في المتابعة الشاملة لشركات حجاج الخارج والداخل لضيوف الرحمن، والحرص على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج بما يحقق راحتهم وطمأنينتهم تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.ولفتت الوزارة إلى أنها اعتمدت في التقييم على ثلاثة محاور مختلفة لقياس الأداء الكلي للشركات، والتي اشتملت على:1 - محور قياس الالتزام والامتثال بالأنظمة والأدلة التشريعية المنبثقة من الوزارة وتعليماتها، ويمثل ما نسبته 50% من معدل الأداء العام.2 - محور كفاءة الخدمة المقدمة للحاج أثناء الموسم ويمثل ما نسبته 30%.3 - محور انعكاس جودة الخدمات والالتزام بالتشريعات على رضا الحاج ويمثل ما نسبته 20%.وبنت أن تلك المحاور تخضع إلى تقييم ٦ خدمات أساسية نص عليها دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات تقع تحت مسؤولية شركات تقديم الخدمة للحجاج من داخل المملكة وخارجها، وهي:" السكن، والخدمات الأرضية، وخدمات المشاعر المقدسة في مشعر عرفات، وخدمات المشاعر المقدسة في مشعر منى، وخدمات المشاعر المقدسة في مشعر مزدلفة، والتغذية".وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وقياس جودة أداء الخدمات من خلال الاستمرار في الجولات الرقابية والتعامل مع بلاغات الحجاج سعيًا منها إلى ضمان تحقيق رغبات ضيوف الرحمن ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.