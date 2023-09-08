السبت، 24 صفر 1445 ، 09 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تفاصيل تقييم أداء مقدمي خدمات حجاج الخارج والداخل لموسم حج 1444هـ

F5hISehWUAAz5J3
وزارة الحج والعمرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت وزارة الحج والعمرة نتائج التقييم لشركات حجاج الداخل والخارج التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ.

معايير التقييم ومستويات أداءاضافة اعلان

وأوضحت أن معايير التقييم شملت، "الامتثال، وجودة الخدمة، ورضا الحاج" والتي صنفت على مستويات أداء "العالي، المتوسط، والمنخفض".
وأضافت أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها في المتابعة الشاملة لشركات حجاج الخارج والداخل لضيوف الرحمن، والحرص على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج بما يحقق راحتهم وطمأنينتهم تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

ثلاثة محاور مختلفة لقياس الأداء

ولفتت الوزارة إلى أنها اعتمدت في التقييم على ثلاثة محاور مختلفة لقياس الأداء الكلي للشركات، والتي اشتملت على:
1 - محور قياس الالتزام والامتثال بالأنظمة والأدلة التشريعية المنبثقة من الوزارة وتعليماتها، ويمثل ما نسبته 50% من معدل الأداء العام.
2 - محور كفاءة الخدمة المقدمة للحاج أثناء الموسم ويمثل ما نسبته 30%.
 3 - محور انعكاس جودة الخدمات والالتزام بالتشريعات على رضا الحاج ويمثل ما نسبته 20%.

المحاور تخضع إلى تقييم ٦ خدمات أساسية

وبنت أن تلك المحاور تخضع إلى تقييم ٦ خدمات أساسية نص عليها دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات تقع تحت مسؤولية شركات تقديم الخدمة للحجاج من داخل المملكة وخارجها، وهي:
" السكن، والخدمات الأرضية، وخدمات المشاعر المقدسة في مشعر عرفات، وخدمات المشاعر المقدسة في مشعر منى، وخدمات المشاعر المقدسة في مشعر مزدلفة، والتغذية".

ضمان تحقيق رغبات ضيوف الرحمن

 وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وقياس جودة أداء الخدمات من خلال الاستمرار في الجولات الرقابية والتعامل مع بلاغات الحجاج سعيًا منها إلى ضمان تحقيق رغبات ضيوف الرحمن ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.


اقرأ أيضا

أمطار غزيرة
3:13 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

العالم في أسبوع - صغيرة
10:01 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

الالماس
9:53 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

هل يُفقد غزو الألماس الصناعي للأسواق أهميته وبريقه وسعره؟

الطلاق بالمملكة -- الاسرة
5:26 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

«أنتِ» طالق.. حالة انفصال كل 10 دقائق في المملكة

اقرأ أيضا

"أم القرى" تنشر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

للتمتع بوقت رائع رفقة عائلتك.. قضاء يوم مختلف بحديقة الفوطة في الرياض

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العالم في أسبوع - صغيرة 10:01 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

جريدة أم القرى 4:36 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"أم القرى" تنشر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

حديقة الفوطة 1:18 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

للتمتع بوقت رائع رفقة عائلتك.. قضاء يوم مختلف بحديقة الفوطة في الرياض

منصة مساند 8:26 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

مساند يوضح آلية توثيق كفالة العمالة

اقرأ أيضا

منصة مساند
7:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

ماذا يعني استقدام عاملة "معين باسم" وعلاقتها برسوم التأشيرة.. مساند يوضح؟

7ع 895 5
3:23 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق

أمطار غزيرة على عسير
9:18 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

لا 636لا35
3:35 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

أمطار غزيرة
3:13 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

ف غف غث ث
2:37 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

غع6 فغعف
2:08 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

السكان يهرعون للشوارع.. زلزال يضرب الرباط ومناطق بالمغرب (فيديوهات)

ع 7ه7 67
2:07 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة

وظائق
1:33 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكة