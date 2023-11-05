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تعرف على 9 علامات تدل على تعرض عملائك للإفلاس

افلاس العملاء
علامات إفلاس العملاء
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أن تكتشف العلامات المبكرة التي تشير إلى أن عملاء شركتك متعثرون ماديًا أو على وشك الإفلاس يعد أمرًا في غاية الأهمية.
وفي ظل المؤشرات العالمية غير الواضحة اقتصاديًا، فإنه إذا قدمت إحدى الشركات ائتمانًا لعملائها، فقد تكون مراقبة العلامات التحذيرية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التدفق النقدي والنجاة.اضافة اعلان


9 علامات تحذيرية تشير للإفلاس

هناك 9 علامات تحذيرية يمكنك من خلالها التعرف على عملائك المتعثرين أو على وشك الإفلاس


1- أعذار عدم الدفع

من بين الأعذار الشائعة التي يتم التعلل بها للتخلف عن دفع الفاتورة هو عدم الاستلام، أو نشوب نزاعات، أو غياب الشخص المسؤول عن المدفوعات بسبب المرض أو تغيير الموظفين.
علامة أخرى على أن هناك خطبًا ما من الناحية المالية هي الاستعلام عن الفاتورة أو افتعال نزاع مفاجئ أو تعسفي بسببها، الأمر الذي قد يشير إلى محاولة المماطلة لبعض الوقت.
أيضًا تهرب العميل وعدم الرد قد يكون علامة خطيرة على تعرض الشركة للانهيار.
كما أنه يُظهر تعاملهم بشكل مجحف من خلال عدم انتهاج الشفافية واطلاعك على حقيقة موقفهم.


2- أنماط الدفع المتغيرة

 إذا بدأ العميل في التأخر في السداد أو بوتيرة أبطأ من المعتاد أو قام بدفع جزء من المدفوعات، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في التدفق النقدي.


3- طلبات تغيير شروط الائتمان

قد يقدم العميل الذي يعاني من مشاكل مالية طلبا مفاجئا أو غير متوقع لإعادة التفاوض على شروط العقد.


4- تغيير سلوك الطلب

قد يكون الطلب الأقل من المعتاد، أو تغيّر أنماط الشراء الأخرى، إشارة تحذيرية إلى تعرض الشركة للإعسار.
لذا يُنصح بالتواصل مع العميل ومحاولة الحفاظ على علاقة جيدة معه لفهم الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير بشكل أفضل.


5- الإضرار بالسمعة

من الأهمية بمكان التقصي والبحث عن أي دعاية سلبية حول العميل من عملائه أو شركاء الأعمال الآخرين.
ويمكن أيضًا إجراء استفسارات دقيقة مع جهات الاتصال التي تعرف تلك الشركة وتعمل معها في نفس القطاع.


6- التغييرات الهيكلية والإستراتيجية

يمكن أن تكون عمليات إعادة الهيكلة والتغييرات الإستراتيجية علامة على وجود مشاكل مالية، وربما تعرض الشركة للانهيار.
قد تنطوي هذه التغييرات على تعديلات قيادية أو إدارية؛ أو خفض خطط النمو؛ أو التحول غير المتوقع نحو أسواق وإستراتيجيات جديدة.


7- خفض الإنفاق التسويقي

إذا كانت الشركة تدير في السابق حملات تسويقية كبرى، ولكنها توقفت، فقد يُعزى السبب في ذلك إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل تكلفتها.
ولكن يجب التروي وعدم القفز إلى الاستنتاجات، حيث تقوم العديد من الشركات بخفض الميزانيات وتجربة أسواق جديدة كجزء طبيعي من دورة الأعمال واستراتيجية النمو.


8- انخفاض سعر السهم

إذا كان المتداولون يبيعون الأسهم على المكشوف، فهذه علامة على أن العميل في ورطة.
اقرأ تقارير محللي الاستثمار عن الشركة للحصول على صورة أوضح لاتجاهها.


9- البيانات المالية

قد تكون هناك علامات على الإفلاس الوشيك في بيانات وتحليلات مخاطر الائتمان الأخرى.
تحقق من المصادر مثل النتائج المالية والميزانيات العمومية والمعلومات الإدارية ومعلومات الحوكمة والتصنيفات الائتمانية وسجلات الدفع ومطالبات التأمين.

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