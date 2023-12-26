تعرف على آلية عمل الإنذار المبكر .. ودلالات ألوان تنبيهات الأرصاد

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يقدم المركز الوطني للأرصاد، خدمة الإنذار المبكر لضمان سلامة المواطنين والمقيمين برصد توقعات رادارات الرصد المناخي بشأن الحالة الجوية في مختلف نمطق المملكة.









الإنذار المبكر وتنبيهات الأرصاد



ولكل تنبيه في الإنذار المبكر لون وكل لون يقدم معلومة مختلفة فيما يتعلق بالحالة الجوية.- اللون الأصفــر: (تنبيه) وهو يدل على احتمالية تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.- اللون البرتقالي: (تنبيه متقدم) وهو يدل على تأثر منطقة ما بظاهرة جوية مع وجوب أخذ الحيطة والحذر.- اللون الأحمـــر: (تحذير) وهو يدل على تأثر منطقة ما بظاهرة جوية شديدة أو سيول مع الوجوب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.وأشار المركز الوطني للأراصاد، أنه يمكن الاستفادة من خدمة الإنذار المبكر أيضا من خلال تطبيق المركز الوطني للأرصاد NCM









الإنذار المبكر والدفاع المدني



في سياق متصل، تسعى المديرية العامة للدفاع المدني للاستفادة من التقنيات الحديثة لمواكبة التطور التقني في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .وانطلاقاً من مهام وواجبات الدفاع المدني في التميز في حماية الأرواح والممتلكات وتحذير السكان من المخاطر المختلفة في حالات الطوارئ فقد قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتطوير المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ وفق أفضل المعايير العالمية بإستخدام خاصية البث الخلوي في بث رسائل التحذير والإنذار على الهواتف المتنقلة المتصلة بشبكات مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.









التعريف بالمنصة



هي منصة إلكترونية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ لبث الرسائل التحذيرية بإستخدام خدمة البث الخلوي يتم من خلالها بث رسائل تحذيرية يصاحبها نغمة مميزه إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة لتحذير السكان، وابلاغهم بما يجب اتخاذه لسلامتهم وحمايتهم.في سياق متصل، قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إنه تم توفير 16 رادارًا وفق أحدث التقنيات، لرصد وتغطية 95% من الأحوال والظواهر الجوية في المملكة.



وأوضح في تصريحات نقلتها "الإخبارية"، أنه هناك غرفة العمليات لمتابعة الأحوال الجوية وإصدار التنبيهات المبكرة على مدار الساعة.

وأضاف العقيل، أنه يوجد لدى مركز الأرصاد قسم مختص بخدمات الطيران، سواء العسكري أو المدني، لمتابعة الأحوال وتيسير رحلات الطيران بشكل عام. على معظم مناطق المملكة.









تقنيات حديثة على مدار الساعة

وأكد أن المركز غني التقنيات الحديثة التي تتابع على مدار الساعة، تحركات الصحب وبداية تكونها، وبالتالي متنبئ الظواهر الجوية يستعين بهذه التقنيات لإصدار التنبيهات سواء كانت عادية أو متقدمة، بالإضافة إلى النماذج العددية السعودية والتي تساعد على اتخاذ القرار في الحالات الجوية.



وأشار إلى أن الإنذار المبكر هو عبارة عن وسلة لإيصال المعلومة بشكل سريع لجميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد.

ولفت إلى أن المركز ينبه في إنذار مبكر، لسكان المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، بسبب غبار وأتربة مثارة، مع تنبيه متقدم على أجزاء من منطقة عسير وجازان ونجران، بسبب توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مستمرة حتى آخر اليوم.





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توقعات حالة الطقس



هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





