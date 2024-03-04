بهذه الطرق.. كيف تكتشف المكسرات المغشوشة قبل رمضان؟

أ أ

خلال هذه الأيام، تقبل الأسر على شراء احتياجاتها المختلفة لشهر رمضان المبارك، بما فيها الأطعمة والفواكه المجففة والمكسرات وغيرها.

لكن البعض قد يتعرض لوسائل احتيالية تنتهي به إلى شراء مكسرات مغشوشة دون أن يدرك ذلك.





المكسرات والفواكه المجففة

أنواع المكسرات والفواكه المجففة



المكسرات هي أطعمة غنية بالدهون غير المشبعة والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى، وتحتوي على البروتين النباتي عالي الجودة، والألياف، والمعادن، والتوكوفيرول، والفيتوستيرول، والمركبات الفينولية.أما الفواكه المجففة فهي ثمار يتم تجفيفها بعد إزالة الماء منها لمنع نمو الميكروبات، ولها طعم جذاب ومغذية للغاية ويمكن تخزينها لفترة طويلة.الجوز (اللوز والجوز والكاجو والفستق والبندق والفستق وجوز البقان والمكاديميا والصنوبر والجوز البرازيلي والكستناء)الفاصوليا المجففة (الفول السوداني، فول الصويا، الحمص، البازلاء، الخ)العنب المجفف (الزبيب والكشمش)

الفواكه المجففة (التمر، البرقوق، المشمش المجفف، التوت البري المجفف المحلى والتين المجفف).





سلامة وجودة المكسرات والفواكه المجففة



اللون



المذاق



*الكاجو



*الزبيب



*الفستق والتين المجفف



*اللوز



*الجوز



التحدي الرئيس يتمثل في سلامتها من السموم الفطرية، لأن المكسرات هي ركائز مناسبة لنمو الفطريات إذا كانت الظروف مناسبة لذلك. وتشكل الأفلاتوكسينات مصدر القلق الرئيسي في المكسرات، وخاصة الفول السوداني والفستق.والفواكه المجففة عرضة للتلوث والفساد إذا تلامست مع الرطوبة، لذا يجب اتباع بروتوكولات التعبئة والتغليف المناسبة لضمان سلامة الأغذية وجودتها.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب بعض الفواكه المجففة والمكسرات ردود فعل تحسسية. والسالمونيلا هي واحدة من المخاطر الميكروبيولوجية في اللوز.وبحسب موقع "العربية نت"، فإن هناك طرق لمعرفة الفواكه المجففة والمكسرات المغشوشة، تتمثل في:عند مقارنة الفواكه المجففة الحقيقية والمغشوشة، يمكن تمييز اختلاف كبير في لون الأخيرة، فإن لون الفاكهة المجففة المغشوشة أغمق من لون الفواكه المجففة الطبيعية، فمن أجل تعزيز مظهر الفواكه المغشوشة، غالبًا ما يتم معالجتها بالملونات الكيميائية والمواد الحافظة وتكون غالبًا مفرطة النضج أو غير ناضجة، مما يمنحها لونًا أغمق.الفاكهة المجففة المجهزة صناعيًا، على عكس الفاكهة الطبيعية، لا تخضع لنفس المراحل من عملية النضج الطبيعية التي تمر بها الفاكهة الطازجة.ويوضح الخبراء أن الفواكه المجففة المغشوشة تكون ذات مذاق مر، لأنها لم تمنح الوقت الكافي لتطوير محتواها من السكريات الطبيعية، أو بعبارة أخرى بسبب قلة النضج.ولاكتشاف المكسرات والفواكه المغشوشة إليكم بعض الأمثلة.يتم تحديد الكاجو المغشوش من الكاجو الطبيعي إلى حد كبير من خلال رائحته ولونه، فعندما تكون هناك رائحة الزيت أو اصفرار على حبات الكاجو، يمكن بسهولة تحديد أنها مغشوشة.الزبيب الاصطناعي محلى بالسكر، فإذا تم ملاحظة قطرة ماء أو رطوبة على الزبيب، فسيكون مغشوشًا، ويمكن أيضًا فرك الزبيب بأصابع اليد فإذا ترك لونًا مصفرًا أو أثر رائحة كبريتية فإنه يكون مغشوشًا.أفضل طريقة للتعرف على التين الأصلي هو مضغه، ويكون التين الطبيعي طريًا عند قضمه، في حين يكون التين المجفف صلبًا ينطبق الأمر نفسه على الفستق.ومن الشائع أن يتم غش اللوز عن طريق وضع طلاء ملون عليه لجعله يبدو أصليًا، لكن يمكن كشف اللوز الجيد من اللوز المعطوب أو المغشوش عند الفرك باليدين فإذا ترك لون الزعفران، فإنه بكل تأكيد منتج مغشوش.تكون نواة الجوز الطبيعي ذات لون بني فاتح أو ذهبي، بينما يكون لون الجوز المغشوش بني غامق.