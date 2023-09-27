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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد هياج الدلافين.. ظاهرة غريبة لظهور آلاف السلاحف في هذه الدولة (فيديو)

فيديو
سلاحف البحر
أ أ
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق مشهد مذهلا لآلاف السلاحف في أحد الشواطيء بأستراليا.

آلاف السلاحف في جزيرة رين بأستراليا:اضافة اعلان


وكانت طائرة بدون طيار قد التقطت آلاف السلاحف البحرية خضراء بالقرب من جزيرة رين في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

المشهد أثار الجدل مجددا، وذلك عقب ظهور مئات من الدلافين في طاهرة غريبة بأحد شواطيء جنوب أفريقيا.


مئات الدلافين:


وخلال الأيام الماضية، ظهرت عدة ظواهر غريبة ومرعبة في عدد من بلدان العالم، ما تسبب في حالة من الجدل والهلع.

الظاهرة أثارت تخوفات بوقوع كوارث طبيعية على غرار ظاهرة دوران الأغنام والطيور، التي سبقت زلزال تركيا المدمر في مطلع العام الجاري.



وكان المئات من الدلافين قد ظهرت وهي تتحرك بحركات غير طبيعية قرب الشواطئ في دولة جنوب إفريقيا.

وأثار الأمر مخاوف النشطاء وجعلهما يربطون الحدث بتوقعات "فرانك هوجربيتس" العالم الهولندي، الذي توقع أن يضرب العالم زلزال مدمر قريبًا، بقوة 8.5 ريختر.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حركة الدلافين  ، تخبرنا بأن هناك شئ قد يحدث، موضحا أن نراقب المياه، حتى يتصرفوا على هذا النحو، ولكن من الواضح أنهم يشعرون بالخطر القادم.




دوران أغنام الأردن:


وسبق ظاهرة الدلافين، ظاهرة دوران الأغنام في الأردن في ديسمبر الماضي من العام الماضي، حيث وثق مقطع فيديو قطيعا من الأغنام يدور حول نفسه في محافظة الكرك بجنوب الأردن.

وردّت وزارة الزراعة حينئذ بإصدار بيان أوضحت فيه أن فريقا فنيا أجرى كشفا على الأغنام بعد تحديد الموقع، ولم يظهر وجود أي أمراض.

وفسّرت الوزارة هذا الحدث بأنه "سلوك أمومة" لأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة.



أغنام الصين:


كما وثقت كاميرات مراقبة ظاهرة أيضا في ديسمبر الماضي، ظاهرة غريبة لقطيع من الأغنام في منغوليا الداخلية شمالي الصين.

وبدأ القطيع حينها يسير بنمط دائري واستمر في الدوران بدون توقف لمدة 12 يوما، ما تسبب في إثارة الخوف ونشر الشائعات حول سبب ذلك السلوك.

ومن المعروف أن الأغنام تحاكي سلوكيات زملائها في القطيع، بسبب غريزتهم الاجتماعية، التي تخبرهم باتباع الحيوان أمامهم لصد الحيوانات المفترسة وحماية أعضاء المجموعة، لكن الغريب هو حركة أغنام القطيع المتزامة لمثل هذه الفترة الطويلة.




وفي السلوك العام للأغنام، فهي عادة ما تسير خلف كبش يقود القطيع، والذي يبدو ذا هيبة مع قرونه وصوفه الكثيف، وتُعلّق حول عنقه الأجراس الرنّانة، فإذا سار الكبش يسير القطيع وراءه معتقداً أنّه يسير خلف زعيمه.


 

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